Η Λαγκάρντ τονίζει την ανάγκη για εμβάθυνση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών

Η Ευρώπη χρειάζεται βαθύτερες κεφαλαιαγορές για να ανακόψει την αντίδρασή της στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την πράσινη μετάβαση της περιοχής —λαμβάνοντας υπόψη την αποκαρβονισμένη βιομηχανία, τις μεταφορές και τον ενεργειακό εφοδιασμό— εκτιμώνται σε 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ανέφερε σε ομιλία της στο Όσλο. Ενώ η Ευρώπη διαθέτει άφθονες ιδιωτικές αποταμιεύσεις, αυτές δεν διοχετεύονται προς την καλύτερη δυνατή χρήση τους.

«Ο κρίκος που λείπει σε αυτό το πλαίσιο είναι οι κεφαλαιαγορές», δήλωσε η Λαγκάρντ, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση μέσω δανεισμού και μετοχικού κεφαλαίου κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των αναμενόμενων πηγών χρηματοδότησης των εταιρειών για πράσινα έργα.

«Η εμβάθυνση και η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη των μεγάλης κλίμακας επενδύσεων που χρειαζόμαστε» πρόσθεσε η Γαλλίδα αξιωματούχος.