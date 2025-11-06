Η Κομισιόν ξεκίνησε αντιμονοπωλιακή έρευνα εις βάρος των Deutsche Boerse και Nasdaq

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά των χρηματιστηριακών εταιρειών Deutsche Boerse και Nasdaq, για φερόμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, η οποία, σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές ομάδες, σχετίζεται με μια συμφωνία παραγώγων από το 1999.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι υποψιάζεται τις εταιρείες για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στον τομέα της εισαγωγής, διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών παραγώγων.

«Οι οντότητες Deutsche Boerse και Nasdaq ενδέχεται να έχουν συνάψει συμφωνίες ή να έχουν υιοθετήσει συντονισμένες πρακτικές για να μην ανταγωνίζονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο», ανέφερε. «Επιπλέον, οι οντότητες ενδέχεται να έχουν κατανείμει τη ζήτηση, συντονίσει τις τιμές και ανταλλάξει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες».

Τι υποστηρίζουν

Οι δύο εταιρείες δήλωσαν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις ότι η έρευνα αφορούσε μια συμφωνία του 1999 μεταξύ του τμήματος παραγώγων της Deutsche Boerse, Eurex, και του Χρηματιστηρίου του Ελσίνκι, το οποίο εξαγοράστηκε από το Nasdaq το 2008, για τις σκανδιναβικές αγορές παραγώγων.

«Η συνεργασία είχε ως στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού», δήλωσε η Deutsche Boerse.

«Συγκεκριμένα, στόχευε στην ενίσχυση της ρευστότητας στις αντίστοιχες αγορές παραγώγων των σκανδιναβικών χωρών και στη δημιουργία αποτελεσματικότητας. Παρείχε σαφή οφέλη για τους συμμετέχοντες στην αγορά και ήταν δημόσια».

Η Nasdaq δήλωσε ότι η συμφωνία είχε συζητηθεί τότε με την Επιτροπή και δεν αντιμετώπισε καμία αντίρρηση μέχρι τη λήξη της.

«Η συνεργασία απέφερε σαφή οφέλη για τους συμμετέχοντες στην αγορά», ανέφερε.

Και οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση της απόφασης για την έναρξη έρευνας και ότι θα συνεργαστούν με την Επιτροπή.

«Μαζί με τον εξωτερικό νομικό μας σύμβουλο, πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε με επιτυχία αυτή την υπόθεση», ανέφερε η Deutsche Boerse σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.