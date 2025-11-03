Η Κίνα αυξάνει τις αγορές σόγιας από τη Βραζιλία ενόψει νέας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Οι Κινέζοι εισαγωγείς σόγιας εντείνουν τις αγορές τους από Βραζιλία τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι τιμές της Νότιας Αμερικής υποχώρησαν ενόψει της αναμενόμενης συμφωνίας εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε επανεκκίνηση των αμερικανικών εξαγωγών προς τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σόγιας στον κόσμο.

Σύμφωνα με τρεις εμπόρους, έχουν ήδη κλειστεί δέκα φορτία βραζιλιάνικης σόγιας για αποστολή τον Δεκέμβριο και άλλα δέκα για το διάστημα Μαρτίου–Ιουλίου, καθώς οι τιμές της Βραζιλίας είναι πλέον χαμηλότερες από τις αμερικανικές. Το τελευταίο διάστημα, η σόγια από τη Βραζιλία διαπραγματευόταν σε υψηλότερες τιμές λόγω των αυξημένων κινεζικών δασμών που είχαν περιορίσει τη ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα.

«Η Βραζιλία είναι τώρα φθηνότερη από τον κόλπο των ΗΠΑ και οι αγοραστές εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία», δήλωσε έμπορος διεθνούς εταιρείας επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων στην Κίνα. «Παρατηρούμε αυξημένη ζήτηση για βραζιλιάνικα φασόλια σόγιας από την περασμένη εβδομάδα».

Η συμφωνία Τραμπ – Σι δίνει ώθηση στις αγορές

Η κινεζική κυβέρνηση συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ, ύστερα από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Νότια Κορέα την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα αγοράσει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας στους τελευταίους δύο μήνες του 2025 και τουλάχιστον 25 εκατομμύρια τόνους ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Η αγορά αναμένει τώρα επίσημες ανακοινώσεις από το Πεκίνο σχετικά με πιθανή μείωση των εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα.

«Ακούσαμε τη θέση των ΗΠΑ, αλλά η Κίνα δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τίποτα», ανέφερε δεύτερος έμπορος μεγάλης διεθνούς εταιρείας. «Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αποφάσεις εάν δεν καταργηθεί επίσημα ο δασμός στις αμερικανικές εξαγωγές σόγιας».

Η κρατική εταιρεία COFCO πραγματοποίησε την πρώτη αγορά φετινής αμερικανικής σοδειάς την περασμένη εβδομάδα, εξασφαλίζοντας τρία φορτία. Οι βραζιλιάνικες αποστολές για τον Δεκέμβριο τιμολογούνται με πριμ 2,25–2,30 δολάρια ανά μπούσελ πάνω από το συμβόλαιο Ιανουαρίου του Σικάγο, έναντι 2,40 δολαρίων για τα αμερικανικά φορτία από τον κόλπο των ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη σόγια στο Χρηματιστήριο του Σικάγο ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 1% τη Δευτέρα, φτάνοντας σε υψηλό 15 μηνών, καθώς η επιστροφή της Κίνας στην αμερικανική αγορά ενίσχυσε το θετικό κλίμα.