Η επάνοδος της Intel «με το δύο στα δύο» του προέδρου

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η μάχη των ημιαγωγών στη Wall Street και όχι μόνο. Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιλογές για να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση των ΗΠΑ από τις εισαγωγές ημιαγωγών, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή, ανέφερε η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει μια πολιτική που θα επιτρέπει στους κατασκευαστές τσιπ να παράγουν τον ίδιο αριθμό τσιπ στις ΗΠΑ με αυτόν που εισάγουν οι πελάτες τους από το εξωτερικό, ανέφερε η WSJ, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι εταιρείες που δεν παράγουν σύμφωνα με την αναλογία 1:1 θα υπόκεινται σε δασμούς, ανέφερε η WSJ.

Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις προσπάθειες του Τραμπ να προωθήσει περισσότερη εγχώρια παραγωγή στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο να έχει επιβάλει τον περασμένο μήνα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές τσιπ, ενώ παράλληλα εξαιρεί από τους δασμούς τις εταιρείες με αμερικανική παραγωγή.

Ωστόσο, παρέμεινε ασαφές πώς ακριβώς ο Τραμπ θα μπορούσε να επιτύχει αυτόν τον στόχο, δεδομένων των μηχανισμών εφοδιαστικής και κόστους μονάδας της παραγωγής τσιπ στο εξωτερικό. Τα τσιπ που κατασκευάζονται στο εξωτερικό είναι πολύ φθηνότερα από αυτά που παράγονται τοπικά λόγω του χαμηλότερου κόστους εισροών και εργασίας, ενώ η δημιουργία της υποδομής που απαιτείται για την παραγωγή τσιπ είναι επίσης μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και κεφάλαιο.

Στις 3 Μαρτίου αναφέρθηκα σε ένα δημοσίευμα της WSJ που έδωσε τις πρώτες ενδείξεις γύρω από τα σχέδια του προέδρου για την ταλαιπωρημένη Intel με αναφορές για εξαγορά από την TSMC. Χαρακτηριστικά ανέφερα: «Συμπερασματικά η πολιτική Τραμπ γύρω από το θέμα των ημιαγωγών και τις επιδοτήσεις και στήριξη των εταιρειών στις ΗΠΑ, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μεγάλη μάχη και την επάνοδο της άλλοτε κραταιάς Intel στο προσκήνιο.

Η απόκτηση της Intel θα ήταν πολύ σημαντική κίνηση από την πίτα των ημιαγωγών, που προς ώρας φαίνεται να μπαίνει στο συρτάρι. Μάλλον, η αποκάλυψη στη WSJ φαίνεται να είναι μια σπίθα για να προσδιοριστεί η αντίδραση πριν η παλιά υπέροχη δείξει αν αξίζει να επανέλθει στην παλιά ηγετική της θέση.

Στη «αμερικανικό όνειρο» της Wall Street όλα είναι πιθανά!» Έτσι ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να υποστηρίξει τους Αμερικανούς κατασκευαστές τσιπ, με την κυβέρνησή του να αποκτά μερίδιο 10% στην Intel, αντί της πώλησης που έπαιζε ως σενάριο, και τελευταία της εισόδου και της Νvdia με 5 δισ., ενώ υπάρχουν και ψίθυροι για την Apple.

TSMC vs INTEL

Στον ανταγωνισμό, η TSMC ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ (με εν ισχύ πολλά συμβόλαια στον κόσμο) έχει δεσμεύσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή περισσότερων τσιπ στις ΗΠΑ, με το εργοστάσιο της εταιρείας στην Αριζόνα να έχει ξεκινήσει την παραγωγή από τα τέλη του 2024. Αλλά το εργοστάσιο εξακολουθεί να παράγει ένα κλάσμα της συνολικής παραγωγής της TSMC. Θα μπορέσει η Intel να προσπεράσει την TSMC?

Το μερίδιο 10% της κυβέρνησης Τραμπ και η συνεχιζόμενη ώθηση στην κατασκευαστική βιομηχανία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα πολιτικό φράγμα που λίγοι κατασκευαστές τσιπ απολαμβάνουν. Αλλά ακόμη και με αυτήν την υποστήριξη - και την ψήφο εμπιστοσύνης της Nvidia - η τεχνολογική υστέρηση της Intel (βρίσκεται περίπου δύο χρόνια πίσω από την TSMC) και ο αδύναμος αγωγός τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν υπαρξιακοί κίνδυνοι.

Στο προηγούμενο μου άρθρο είχα κάνει μια αναφορά σχετικά με την μεγάλη υστέρηση της Intel, για όσους ενδιαφέρει το τεχνικό κομμάτι: «Τι γίνεται όμως με τους παλιούς ξεχασμένους παίκτες στη Wall Street; Ακριβώς όπως η Microsoft και η Alphabet κυριαρχούν στον χώρο του λογισμικού, η Intel κυριαρχούσε στον χώρο των ημιαγωγών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Στην πραγματικότητα, ο Gordon Moore ήταν ένας από τους συνιδρυτές της Intel, γνωστός για τον συνηθισμένο πλέον νόμο του Moore.

Η εμπειρική παρατήρηση υποστηρίζει ότι ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα διπλασιάζεται περίπου κάθε δύο χρόνια. Αλλά στην πορεία, η Intel σκόνταψε να εφαρμόσει τον νόμο του Moore σε κλίμακα έναντι ανταγωνιστών όπως η TSMC. Προκειμένου να συνεχιστεί η συσκευασία περισσότερων τρανζίστορ ανά επιφάνεια, ολόκληρη η βιομηχανία ημιαγωγών εξαρτάται από τη συρρίκνωση, έτσι ώστε να συνεχιστεί η αύξηση της απόδοσης ανά τρανζίστορ.

Η Intel υπέστη πολλαπλές καθυστερήσεις με την ανάπτυξη της διαδικασίας κόμβου των 10 nm, έχοντας μεταφέρει το χρονικό πλαίσιο εκκίνησης από το 2016 μέχρι το 2019. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η TSMC είχε ήδη αναπτύξει 7 nm και ετοιμαζόταν για κλιμάκωση 5 nm. Η μετοχή του παλαιού «κολοσσού» υποχώρησε σε επίπεδα κάτω των 20 δολαρίων και προσπαθεί πλέον να κοιτάξει την επόμενη ημέρα.»

Τι βλέπουν οι αναλυτές

Αυτό όμως που απασχολεί τους επενδυτές είναι εάν τελικά η Intel επανέλθει και αποτελέσει το επόμενο «μεγάλο παιχνίδι» της Wall Street! Από τους 35 αναλυτές, οι περισσότεροι είναι ουδέτεροι για τη μετοχή της Intel και η τιμή στόχος παραμένει στα 25,18 δολάρια - πολύ κάτω από τη σημερινή τιμή. Η πιο αισιόδοξη εκτίμηση (43,00 δολάρια) προϋποθέτει ταχεία ανάκαμψη τόσο των κερδών όσο και του μεριδίου αγοράς, κάτι που δεν είναι ακόμη εμφανές.

Η ιστορία της Intel αυτή τη στιγμή είναι μια κλασική περίπτωση επανόδου με κυβερνητική στήριξη, που ξεπερνά τα θεμελιώδη μεγέθη, προς ώρας. Σκεφτείτε το σαν ένα λαχείο ανάκαμψης! Η ανοδική πορεία είναι εκεί, αν τα στοιχήματα τεχνητής νοημοσύνης αποδώσουν.









Τα ισχύοντα τεχνικά σήματα δεν θα μπορούσαν να είναι πιο έντονα, καθώς κάθε σημαντικό χρονικό πλαίσιο δείχνει «ισχυρή αγορά», με την Intel να σημειώνει ένα ισχυρότατο ράλι άνω του 40% από τον Μάρτιο. Αλλά με RSI 80,8, η μετοχή βρίσκεται επίσημα σε υπεραγορασμένο έδαφος (ιστορικά μια ζώνη προειδοποίησης για όσους κυνηγούν την ορμή της κίνησης).

Η μετοχή εκτινάχθηκε στα 35,59 δολάρια, (υψηλό των 52 εβδομάδων). Αλλά τα περισσότερα μοντέλα εύλογης αξίας την τοποθετούν σε χαμηλότερη αποτίμηση με τον δείκτη P/E να είναι στο υψηλό των 278x.

Ως εθνικό στρατηγικό πλεονέκτημα κρίσιμο για τον εγχώριο τομέα ημιαγωγών, η Intel Corporation θα αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο διάστημα. Η εστίαση του Τραμπ στην αναζωογόνηση και την ενίσχυση της κρίσιμης εγχώριας βιομηχανίας, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την επάνοδο του “ξεχασμένου γίγαντα” που θα κάνει το «δύο στα δύο» για τον πρόεδρο, έπειτα από το «it’s time to buy»!

