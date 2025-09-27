Ο Ι. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Τα πρώτα συμπεράσματα μετά την συνάντηση της περασμένης Πέμπτης (25/9) ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναλύει σε συνέντευξη που παραχώρησε στα «Μακεδονικά Νέα» ο Δρ. Ιωάννης Παπαφλωράτος.

Ο διακεκριμένος Νομικός-Διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από το πώς ο πρόεδρος της γειτονικής μας χώρας θα προσαρμοστεί στα «θέλω» του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό θα εξαρτηθεί άμεσα από τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και πέρα στα θέματα της Μέσης Ανατολής, των S-400 και σε αυτό της ενεργειακής απεξάρτησης της χώρας του από τη Ρωσσία.