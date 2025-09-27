Θεσσαλονίκη: Είδος… προς εξαφάνιση τα περίπτερα - Γιατί «σβήνει» ο ιστορικός κλάδος

Ένα από τα πιο παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν δώσει εργασία σε ολόκληρες γενιές οικογενειών και έχουν μεγαλώσει άλλες τόσες, φαίνεται πως χάνεται, μαζί με τις ιστορικές μνήμες που το συνοδεύουν.

Το περίπτερο, μια επιχείρηση άκρως ελληνική, εάν δεν αλλάξει κάτι, σε λίγα χρόνια για την πόλη της Θεσσαλονίκης θα αποτελεί παρελθόν.Την εβδομάδα που πέρασε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έκλεισε ακόμη ένα περίπτερο επί της οδού Τσιμισκή, με τον διαχειριστή του να παραδίδει τα κλειδιά στον Δήμο Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι επιχειρηματικά ήταν βιώσιμο. Την επόμενη εβδομάδα ακόμη μια τέτοια βιώσιμη μικρή επιχείρηση, επίσης επί της Τσιμισκή είναι προγραμματισμένο να κλείσει. Και τα δυο περίπτερα εντός των επόμενων ημερών θα αποξηλωθούν.