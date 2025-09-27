Ο Τραμπ στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας, αν είναι απαραίτητο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο διέταξε τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να στείλει στρατεύματα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και να προστατεύσουν τις ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις μετανάστευσης από «εγχώριους τρομοκράτες», λέγοντας ότι τους εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιήσουν «πλήρη ισχύ, αν χρειαστεί».

«Κατόπιν αιτήματος της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, δίνω εντολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να παράσχει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για να προστατεύσει το πολεμοχαρές Πόρτλαντ και οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις της ICE που τελούν υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι έδωσε την εξουσιοδότησή του για χρήση βίας, εάν καταστεί αναγκαίο.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο Γουίλσον είπε ότι η φαινομενική άφιξη ομοσπονδιακών αξιωματούχων δεν έγινε κατόπιν αιτήματος της πόλης και χαρακτήρισε την κίνηση υπερβολική και αποσπασματική.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «τρελοί άνθρωποι» προσπαθούν να κάψουν κτίρια στο Πόρτλαντ. «Είναι επαγγελματίες ταραξίες και αναρχικοί», δήλωσε χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία.

Ο Τραμπ έχει κάνει το έγκλημα κεντρικό σημείο της διακυβέρνησης του, αν και τα ποσοστά εγκληματικών ενεργειών έχουν μειωθεί σε πολλές αμερικανικές πόλεις. Η καταστολή του σε δημοτικές αρχές υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες και της Ουάσινγκτον, έχει προκαλέσει νομικές ανησυχίες και έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στις 27 Σεπτεμβρίου πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa», μολονότι πρόκειται για γενικό κι αόριστο όρο, που παραπέμπει σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς που λένε πως εμφορούνται από αντιφασισμό, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το "Antifa", άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το "Antifa" να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.