Μητσοτάκης: Τα πήρε όλα και…δεν έφυγε

Οι τουρκικές εφημερίδες που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση — όσες υπάρχουν ακόμα — κατηγορούν τον Ερντογάν πως το εισιτήριο που πλήρωσε για να δει τον Τραμπ ήταν πανάκριβο. Ανέλαβε οικονομικές δεσμεύσεις, χωρίς κανένα πολιτικό αντίκρισμα. Τα ίδια πάνω-κάτω γράφουν και οι περισσότεροι σχολιαστές των μεγάλων διεθνών ΜΜΕ. Οι μόνοι που πανηγυρίζουν για την επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι οι ρωσόφιλοι Έλληνες υπερπατριώτες.

Εν τω μεταξύ ο δικός μας πρωθυπουργός έχει πάρει αυτά που εκλιπαρεί να πάρει ο Ερντογάν από τους Αμερικάνους, εδώ και πολλά χρόνια. Και αναβάθμιση των F-16 και αγορά 20 F-35 και ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο και διεύρυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα. Όλα αυτά τα πήραμε διότι — όπως έχω γράψει παλιότερα — ταχθήκαμε χωρίς περιστροφές στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Διότι ήμασταν «δεδομένοι», όπως κατηγορούν εδώ και πολλές δεκαετίες την ελληνική εξωτερική πολιτική οι λάτρεις του 3ου δρόμου για τον σοσιαλισμό και οι όψιμοι ρωσόφιλοι.

Όλα αυτά που μόλις περιέγραψα δεν έγιναν σε βάθος χρόνου. Έγιναν μέσα στην εξαετία Μητσοτάκη, και αυτό πονά τους υπερπατριώτες. Έμποροι της εθνικοφροσύνης παλιότερα, σήμερα μεταπράτες μιας δήθεν «πολυδιάστατης» εξωτερικής πολιτικής, ουσιαστικά ένα πρόβλημα έχουν. Τους χαλά τη μαγιά του αφηγήματός τους ο Κούλης και έτσι προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον μειώσουν. Όλως τυχαίως αυτοί οι άνθρωποι διετέλεσαν και τα εξαπτέρυγα της δεξιάς συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ελλάδα κέρδισε όποτε υπήρχε στα εξωτερικά και στα εθνικά θέματα διαχρονική και διακομματική υποστήριξη. Παράδειγμα, το θαύμα της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η στήριξη της τετραμερούς συνεργασίας Ελλάδας—Κύπρου—Ισραήλ—Αιγύπτου, από όλες τις κυβερνήσεις, από το 2012 και μετά. Δυστυχώς, σήμερα το μίσος — γιατί περί μίσους πρόκειται — για τον Μητσοτάκη από τον «εθνικόφρονα» χώρο περνά μέσα από την υποβάθμιση όλων των προαναφερθέντων επιτευγμάτων, προσθέτοντας σε αυτά και τα Ραφάλ και τις φρεγάτες.

Είναι κατανοητό οι Κουκουέδες να αναρωτιούνται «τι τα θέλουμε τα όπλα τα κανόνια και τα τανκς» και να μεταφράζουν τις αμυντικές δαπάνες σε νοσοκομεία και σχολεία με το δογματικό μυαλό τους. Παλιότερα αυτοί αποτελούσαν μέρος του στρατού του σοσιαλιστικού στρατοπέδου.

Αυτό το στρατόπεδο μπορεί να κατέρρευσε εδώ και 35 χρόνια, όμως στη θέση του έχει στηθεί ένα άλλο με διευρυμένη διεθνή υποστήριξη. Το ρωσικό στρατόπεδο έχει απλώσει τα πλοκάμια του και στον χώρο της Δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Στην πατρίδα μας εκφράζεται μέσα από κόμματα και κυρίως μέσα από παροπλισμένες προσωπικότητες του συντηρητικού χώρου, που στήριξαν με κάθε τρόπο τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Όλο αυτό το σύστημα στοχεύει στην ανατροπή του Μητσοτάκη. Παλιότερα έγραψα πως συγκροτείται το νέο ΕΑΜ (Εθνικό Αντιμητσοτακικό Μέτωπο).

Στα παρασκήνια γίνεται προσπάθεια αυτό το μέτωπο να διευρυνθεί και με πρόσωπα πέρα και πάνω από την πολιτική. Συνεπώς η επόμενη εκλογική μάχη, ο λεγόμενος 3ος Γύρος, θα δοθεί μεταξύ των στοιχειωδώς σοβαρών και των απολύτως γελοίων.