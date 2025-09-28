Χρυσός vs Bitcoin

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε μέσα στην εβδομάδα ο χρυσός, πάνω από τα 3.800 δολάρια και πλέον οι αναλυτές της Deutsche Bank βλέπουν καθαρά στον ορίζοντα την τιμή του πολύτιμου μετάλλου να ανεβαίνει στα 4.000 δολάρια πριν το τέλος του 2025. Εντυπωσιάζοντας τους πάντες, ο χρυσός τρέχει ένα ράλι της τάξης του 44% από την αρχή του έτους και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις τότε τα συνολικά του κέρδη θα ξεπεράσουν το 50% φέτος.

Θα είναι ένα από τα καλύτερα έτη στα χρονικά για τον χρυσό. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2007 – λίγο πριν ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση - η τιμή του κορυφαίου επενδυτικού καταφυγίου ενισχύθηκε κατά 31% και το 2020 της πανδημίας κατά 27%. Μήπως οι επενδυτές ανησυχούν για μια νέα μεγάλη αναταραχή ή απλώς ο χρυσός ωφελείται από έναν συνδυασμό ευνοϊκών εξελίξεων;

Πάντως, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η τιμή του χρυσού έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2023 έως σήμερα, καθώς από τα 1.826 δολάρια έχει ανέλθει στα 3.800 δολάρια. Η αγοραστική μανία που επιδεικνύουν τα τελευταία χρόνια οι κεντρικές τράπεζες, η τάση μείωσης των επιτοκίων μέσα στο 2025 και η αποδυνάμωση του δολαρίου, είναι τρεις βασικοί παράγοντες που δίνουν ώθηση στις τιμές του χρυσού.

Όμως τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε νέα ιστορικά υψηλά, αν ο χρυσός δεν αποτελούσε το ασφαλέστερο επενδυτικό καταφύγιο.

Αυτό που βλέπουμε σήμερα πραγματικά δεν έχει προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες και κοντεύει να συγκριθεί με τις μεγάλες κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Σε μία περίοδο που δεν διαδραματίζεται κάποια μεγάλη κρίση, όπως π.χ. η πανδημία το 2020 ή η ενεργειακή κρίση το 2022-23, οι τιμές του εκτινάσσονται σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Μέσα στο 2025 ο χρυσός αποτελεί την κορυφαία επενδυτική επιλογή, κάνοντας ακόμα και το bitcoin, των τρελών επιδόσεων στα προηγούμενα χρόνια αλλά με κέρδη μόλις 17% φέτος, να μοιάζει με… συμβατικό asset.

Είναι αλήθεια ότι πολλοί προσπαθούν να συγκρίνουν το πιο παραδοσιακό και δημοφιλέστερο επενδυτικό καταφύγιο με το κορυφαίο ψηφιακό asset. Μόνο που ο χρυσός έχει επανειλημμένα αποδείξει την προστασία που παρέχει στους επενδυτές και γι’ αυτό διατηρεί το κύρος του στο πέρασμα του χρόνου. Το bitcoin, από την άλλη, μετράει λίγα χρόνια ζωής και δεν έχει ακόμα καταθέσει τα… διαπιστευτήριά του, ως ένα ώριμο και αξιόπιστο asset. Πόσω μάλλον, ως ένα asset που μπορεί να προστατέψει το κεφάλαιο των επενδυτών σε δύσκολες στιγμές. Βλέπετε, η ακραία μεταβλητότητα που το χαρακτηρίζει δεν συνάδει με το κύρος ενός επενδυτικού καταφυγίου.

Το bitcoin χαρακτηρίζεται από τους λάτρεις των crypto ως «ψηφιακός χρυσός». Μπορεί να μην εξαρτάται από μία κεντρική τράπεζα - όπως και ο χρυσός - και ταυτόχρονα η προσφορά να είναι περιορισμένη, ωστόσο μένει να πείσει τους επενδυτές ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως μέσο αντιστάθμισης απέναντι στον κίνδυνο του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Σήμερα, το bitcoin βρίσκεται στα 108.000-110.000 δολάρια και προσπαθεί να ανακάμψει προς το ιστορικό υψηλό των 124.400 δολαρίων που σημείωσε στα μέσα Αυγούστου. Ως ακραίο risk asset, το bitcoin θα έπρεπε να δέχεται ώθηση από τη στιγμή που οι αγορές προεξοφλούν ότι η Fed θα προχωρήσει αργά (με τον ρυθμό του Τζερόμ Πάουελ) ή γρήγορα (με την ταχύτητα που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ) σε δραστική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Κάθε φορά που μειώνονται τα επιτόκια, ειδικά από την Fed, τα risk assets βλέπουν τις τιμές τους να ενισχύονται. Διότι το χρήμα γίνεται φθηνότερο και άρα οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερη «ανοχή» στον κίνδυνο, αλλά και γιατί οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν, επομένως πολλοί αφήνουν τα ομόλογα και μεταπηδούν σε μετοχές και άλλα assets υψηλότερου κινδύνου όπως τα crypto.

Επίσης, ο «τυφώνας» Τραμπ και οι ευνοϊκές για τα crypto πολιτικές που προωθεί είχαν κάνει πολλούς αναλυτές στις αρχές του 2025 να προβλέπουν ότι το bitcoin θα έφτανε μεταξύ 150.000- 185.000 μέσα στο έτος. Ήρθε μετά η καταιγίδα των δασμών που προκάλεσε σοκ στις αγορές και έστειλε την τιμή του bitcoin κάτω από τα 74.000 δολάρια στις αρχές Απριλίου. Όσο, λοιπόν, το bitcoin θα εμφανίζει ακραία μεταβλητότητα, επηρεασμένο σε υπερβολικό βαθμό από το επενδυτικό κλίμα, τις αλλαγές στους ρυθμιστικούς κανόνες και τις τεχνολογικές τάσεις, τόσο θα απομακρύνεται από το να θεωρηθεί ασφαλές καταφύγιο.