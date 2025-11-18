Κοντά στο 73% το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ

Η Euronext συγκέντρωσε περίπου το 73% των μετοχών της ΕΧΑΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα.

Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθεί επίσημα την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Στις 24 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η παράδοση των νέων μετοχών και θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισσαβόνας και του Παρισιού.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ., Euronext είχε τονίσει ότι τα οφέλη από το deal μεταξύ Euronext- ΕΧΑΕ είναι σαφή για αμφότερες τις πλευρές, καθώς για την Euronext διευρύνεται «μια ενιαία δεξαμενή ρευστότητας» και για την ελληνική αγορά ανοίγονται οι πύλες μίας σημαντικά μεγαλύτερης αγοράς.

"Αυτό που φέρνουμε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στις ελληνικές κεφαλαιαγορές, στους Έλληνες συμμετέχοντες, στους Έλληνες επενδυτές και στους Έλληνες εκδότες είναι μια σύνδεση με μια πανευρωπαϊκή, παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία", τονίζει ο κ. Boujnah.

Για την Euronext, το όφελος είναι να συνεχίσουμε το ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν από 25 χρόνια - και πιο εντατικά τα τελευταία 10 χρόνια - με στόχο να οικοδομήσουμε τη ραχοκοκαλιά της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, να δημιουργήσουμε μια ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών, μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα και να δημιουργήσουμε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι σαν την «Airbus» των κεφαλαιαγορών» σημειώνει ο επικεφαλής του Euronext και προσθέτει: «Σήμερα, αυτό που έχουμε ήδη καταφέρει μαζί — και ελπίζω το Χρηματιστήριο Αθηνών και οι ελληνικές αγορές να αποτελέσουν μέρος του — είναι μια αγορά που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου. Η ενιαία ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά της Euronext πραγματοποιεί συναλλαγές ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ ημερησίως, αριθμός υπερδιπλάσιος από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Λονδίνο».

«Για την ελληνική αγορά είναι σαφές ότι η ελληνική οικονομία διανύει μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Ωστόσο, οι ελληνικές κεφαλαιαγορές παραμένουν ακόμη πολύ απομονωμένες. Το Χρηματιστήριο Αθηνών διατηρεί μερίδιο αγοράς 100%. Αποτελεί τοπικό μονοπώλιο — μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τοπικού μονοπωλίου. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα χρηματιστήρια ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους, με πολλούς ανταγωνιστές να προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες» σημειώνει ο Stéphane Boujnah και καταλήγει: «Υπάρχει, λοιπόν, μια ιδιόμορφη αναντιστοιχία ανάμεσα στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, τη δυναμική των ελληνικών κεφαλαιαγορών, τη διεθνή νοοτροπία όλων των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά και το γεγονός ότι, παρότι το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μια εξαιρετική εταιρεία, παραμένει απομονωμένο».