Η SpaceX προχωρά με τα σχέδια για μια αρχική δημόσια προσφορά που θα συγκεντρώσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο να γίνει η μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO) στα χρονικά, ανέφερε το Bloomberg την Τρίτη επικαλούμενο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η εταιρεία, με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ στοχεύει σε μια αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το σύνολο της επιχείρησης.

Η διοίκηση και οι σύμβουλοι της SpaceX εργάζονται για μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο ήδη από τα μέσα έως τα τέλη του 2026, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν ανωνυμία, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες, με μία πηγή να υποδεικνύει ότι η προσφορά ενδέχεται να καθυστερήσει έως το 2027.