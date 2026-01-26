Γερμανία: Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών το επιχειρηματικό κλίμα για τον Ιανουάριο

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκε για τον Ιανουάριο το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία, σύμφωνα με το σχετικό δείκτη του ινστιτούτου Ifo που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, σε μια εξέλιξη που υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει (και) για την αρχή του 2026 η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 87,6 μονάδες, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 88,2 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών διαμορφώθηκε στις 85,7 μονάδες έναντι 85,6 μονάδων τον Δεκέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 86 μονάδες.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών (για τους επόμενους 6 μήνες) διαμορφώθηκε στις 89,5 μονάδες έναντι 89,7 μονάδων τον Δεκέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 90,3 μονάδες.

Το Ifo σημείωσε σχετικά πως «η γερμανική οικονομία ξεκινά τη νέα χρονιά με μικρή δυναμική».