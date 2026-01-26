Ο Ανάλγητος

Τεράστια έκπληξη προκάλεσε η «παρέμβαση» της Άννας Διαμαντοπούλου που σε συνέντευξή της στα Παραπολιτικά ζήτησε την κατάργηση της ενεργειακής συμφωνίας με τους Αμερικανούς. Δεν το ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ούτε καν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και δεν ξέρουμε ποιος πέταξε αυτήν την «καταπληκτική ιδέα». Κι επειδή παρακολουθώ Θανάση Αυγερινό, ούτε από εκεί το άκουσα! Η Άννα Διαμαντοπούλου, όμως, το τόλμησε και σήκωσε τη σημαία του αντιαμερικανισμού!

H Άννα Διαμαντοπούλου σήκωσε ψηλά τη σημαία του αντιαμερικανισμού και ζήτησε επί της ουσίας να… καταργηθεί ο Κάθετος Διάδρομος! Να μην προχωρήσει η συμφωνία με τους Αμερικανούς για το LNG, ως ευρωπαϊκό αντίμετρο στην πολιτική Τράμπ! Ζήτησε, δηλαδή, να μπει μπροστά η Ελλάδα απέναντι στον Τραμπ και να τινάξει στον αέρα μια συμφωνία που εξυπηρετεί απόλυτα τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας. Δεν το ζήτησε ένας πολιτικός από τη Γερμανία ή ακόμη και τη Δανία. Αλλά μια πολιτικός από την Ελλάδα, για την οποία Ελλάδα ο Κάθετος Διάδρομος την «καίει» περισσότερο απ’ ό,τι η Γροιλανδία. Και δεν το έκανε αυτό η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε καν ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το έκανε η έμπειρη Άννα.

Λες και δεν γνωρίζει η Άννα Διαμαντοπούλου ότι η απόφαση της Δύσης είναι να σταματήσει το ρωσικό αέριο από το 2028 και ότι ο Κάθετος Διάδρομος εξυπηρετεί αυτήν ακριβώς την πολιτική. Τι έχει, λοιπόν, να αντιπροτείνει η Άννα, αν δεχτούμε ως Ευρώπη την πρότασή της; Μήπως να συνεχίσει η Ευρώπη να αγοράζει ρωσικό αέριο και να χρηματοδοτεί έτσι τους πολέμους του Πούτιν;

Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι η Άννα το έκανε κατά λάθος ή ότι δήθεν δεν ήξερε καλά το θέμα. Η Άννα πιάνει πουλιά στον αέρα. Η Άννα δεν είναι επιπόλαια. Γι' αυτό άλλωστε και ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Coca Cola. Επειδή οι άνθρωποι εκτίμησαν τις ικανότητές της και την αντιληπτική της δεινότητα. Έχει υπάρξει ακόμη και Επίτροπος. Έχει πολιτική εμπειρία. Ξέρει τι θα πει και πότε. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι για ποιον λόγο η Άννα Διαμαντοπούλου αποφάσισε να υιοθετήσει μια τέτοια θέση, η οποία μέχρι στιγμής υποστηρίζεται μόνο από κάτι ακραίους φιλορωσικούς κύκλους. Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, ακόμη ψάχνονται. Δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις δηλώσεις της και ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς «παίζεται» σε αυτήν την υπόθεση. Περισσότερο εκτεθειμένος αισθάνεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος την έχει στηρίξει σε τέτοιο βαθμό που η Άννα πίστεψε ότι ο Νίκος μπορεί και να της προσφέρει κάποια στιγμή το … δαχτυλίδι…

Τα ψέκια κάνουν έναν αφελή (δήθεν) υπολογισμό. Σου λέει ο Κυριάκος είναι στο 30%, αλλά αυτό στην πραγματικότητα είναι 15%, αφού η αποχή είναι στο 50% τοις εκατό. Δυστυχώς, για όλους μας οι ψηφοφόροι δεν είναι όσοι παραμένουν γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ευτυχώς για την κοινωνία μας η αποχή δεν είναι στο 50%. Αρκετά μικρότερη. Θα μπορούμε να σας πούμε όταν γίνει, επιτέλους, το ξεκαθάρισμα των καταλόγων.

Καραμανλής και Σαμαράς θα συνυπάρξουν για μια ακόμη φορά. Αυτή τη φορά στις 2 Φεβρουαρίου στο κάστρο του Αντώνη, στην Καλαμάτα, όπου ο κ. Καραμανλής θα γίνει επίτιμος δημότης της πόλης. Αυτό ισχύει μέχρι αυτήν την ώρα και δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί θα αλλάξει ή γιατί πρέπει να αλλάξει. Στην παρέα θα βρίσκεται και ο Προκόπης και δεν θέλω σχόλια του τύπου «λείπει ο Μάης από τη Σαρακοστή» και άλλα σχετικά. Ο Προκόπης κολλάει παντού. Για να μην ξεχνάμε, εδώ «κόλλησε» με την πρώτη φορά Αριστερά, τον Νίκο Παππά και τον Πάνο Καμμένο…

Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί σε δύο πράγματα. Τι θα πουν για τον Κάθετο Διάδρομο και τις ενεργειακές συμφωνίες της χώρας. Όχι τίποτε άλλο, αλλά επισήμως λένε ότι είναι ακόμη με τη Δύση, στη γραμμή του αείμνηστου Εθνάρχη. Επιπρόσθετα ο κ. Σαμαράς δηλώνει … Τραμπικός, ότι είναι ο εκλεκτός της Αμερικής στην Ελλάδα. Λέτε να μην πουν κουβέντα για τον Κάθετο Διάδρομο, αφήνοντας αυτό το έργο στην Άννα του ΠΑΣΟΚ; Μπορεί.

Το δεύτερο ενδιαφέρον σημείο είναι αν θα επιλέξει αυτήν την ημέρα ο Αντώνης Σαμαράς για να εκφράσει τον θαυμασμό του στη Μαρία Καρυστιανού. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα βρεθεί καλύτερη ευκαιρία, να είναι όλοι εκεί μαζεμένοι. Ή τουλάχιστον σχεδόν όλοι…

Ότι θα μιλήσουν για τα ελληνοτουρκικά και μάλιστα ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, είναι βέβαιο. Θα μιλήσουν για ενδοτισμό, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν πώς γίνεται ένας ενδοτικός πρωθυπουργός (κατά τα λεγόμενά τους) να έχει κάνει αστακό τη χώρα μας αμυντικά.

Στην Ελλάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Joshua Volz, ο αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης που έχει αναλάβει να «ξεκλειδώσει» τη ροή του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες αναχωρεί, ενώ η παρουσία του στην Αθήνα, λίγο πριν από τη δεύτερη δημοπρασία του Κάθετου Διαδρόμου, μόνο τυχαία δεν είναι. Αντιθέτως, ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί σε βασικό κόμβο των αμερικανικών σχεδιασμών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Ο Volz δεν είναι απλώς ένας ακόμη επισκέπτης υψηλού επιπέδου. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει για λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ τις πολιτικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις ώστε το LNG των ΗΠΑ να κινείται διασυνοριακά, χωρίς εμπόδια και με ανταγωνιστικό κόστος. Η φυσική του παρουσία εδώ, με αφορμή εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, εκπέμπει μήνυμα πολιτικής στήριξης, αλλά και πίεσης για επιτάχυνση των επόμενων βημάτων, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον.

Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με το Ισραήλ. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως θα έρθουν σημαντικές συμφωνίες με την Ιερουσαλήμ όχι μόνο για τα drones αλλά και για τον αντιπυραυλικό Θόλο. Έρχονται ειδήσεις…

Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ και ο Θάνος Μωραΐτης; Ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία. Από κόμμα σε κόμμα, όπως οι πεταλούδες πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι! Πάρτε βαθιά ανάσα. Θα τη χρειαστείτε για να παρακολουθήσετε την πολιτική εξέλιξη του ανδρός, χωρίς να πάθετε ίλιγγο. Ξεκίνησε ως παιδί του Άκη του Τζοχατζόπουλου Χρημάτισε γραμματέας της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και μαζί με την Τόνια Αντωνίου και τον Νίκο Μαδεμλή αμφισβήτησαν τον Κώστα Σημίτη και προσπάθησαν να τον… ρίξουν. Εκλέχτηκε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας το 2004. Το 2012 επί ΓΑΠ έγινε υφυπουργός Υποδομών. Μόλις το ΠΑΣΟΚ άρχισε να καταρρέει ήταν από τους πρώτους που εντάχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ και επέστρεψε έτσι στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και πάλι ως υφυπουργός. Το 2023 δεν κατάφερε να εκλεγεί, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσε. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην Αιτωλοακαρνανία εκλέγεται με το ΠΑΣΟΚ η πρώην διευθύντρια του γραφείου του, η Χριστίνα Σταρακά.

Ο Θάνος Μωραΐτης ακολούθησε στη συνέχεια τον νέο Μεσσία, τον Στέφανο. Και έγινε διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του νέου κόμματος. Και ερωτώ ο ανάλγητος: Έτσι και τον κατεβάσει ο πρόεδρος Νίκος στην Αιτωλοακαρνανία, τι κοστούμι θα φορέσει ο Θάνος; Του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή του Κινήματος Δημοκρατίας;

Υποψήφιος για την Πρέβεζα κινείται ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος. Κατάγεται από τη Θεσπρωτία, αλλά έχει δεσμούς και με την Πρέβεζα, απ’ όπου είναι η καταγωγή της μητέρας του.

Ο Ανάλγητος