Χρυσός, ασήμι: Γιατί θα συνεχιστεί το επενδυτικό κρεσέντο

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα μεγάλα αστέρια της διεθνούς χρηματιστηριακής αγοράς για το ξεκίνημα του 2026 είναι ο χρυσός και το ασήμι και γενικότερα τα πολύτιμα μέταλλα. Δεν έχει νόημα να ψάξουμε πόσα είναι τα νέα ρεκόρ όλων των εποχών για τα δύο βασικότερα πολύτιμα μέταλλα, αυτό που έχει σημασία είναι πως το μεν ασήμι έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια/ουγγιά, δύο μήνες μετά την υπέρβαση των ιστορικών υψηλών των 50 δολαρίων/ουγγιά στο τέλος του προηγούμενου Νοεμβρίου, ο δε χρυσός δοκιμάζει την υπέρβαση των 5.000 δολαρίων/ουγγιά.

Η εικόνα της αγοράς είναι τέτοια που δημιουργεί την βεβαιότητα πως σύντομα θα δούμε ακόμα υψηλότερες τιμές και στα δύο μέταλλα. Η ανοδική αναθεώρηση των στόχων για την τιμή του χρυσού από την Goldman Sachs την προηγούμενη εβδομάδα είναι χαρακτηριστική αυτού του κλίματος. Οι αναλυτές της μεγάλης αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας ανέβασαν τον στόχο τους για τον χρυσό μέχρι το τέλος του χρόνου στα 5.400 δολάρια/ουγγιά από 4.900. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσαν να μην ανεβάσουν τον στόχο τους τη στιγμή που ο χρυσός είναι ήδη στα 5.000 δολάρια.

Δεν αποκλείεται να δούμε σύντομα και άλλα μεγάλα ονόματα της Wall Street να κάνουν κάτι παρόμοιο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, αν διατηρηθεί το καλό κλίμα στην αγορά πολύτιμων μετάλλων. Ένας συνοπτικός σχετικός πίνακας που είδαμε σε σχετικό άρθρο του Reuters από την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου μας έδειξε πως για τις περισσότερες από τις 12 επενδυτικές τράπεζες που έχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους για την τιμή του χρυσού, ο στόχος έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ. Αν εξαιρέσουμε την Goldman Sachs που μόλις ανέβασε τους στόχους της, 3 από τις υπόλοιπες έχουν στόχο κοντά στις 5.000 δολάρια για το τέλος του χρόνου και όλες οι άλλες βρίσκονται πολύ πιο χαμηλά. Είναι φανερό πως η δύναμη του ράλι των πολύτιμων μετάλλων έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των περισσότερων ειδικών.

Το ζήτημα είναι πως έτσι όπως έχουν τα πράγματα φαίνεται εξαιρετικά πιθανή η συνέχιση του ράλι, όσο μεγάλες και αν είναι οι μέχρι τώρα αποδόσεις. Το σκεπτικό των αναλυτών της Goldman Sachs είναι πολύ απλό: επισημαίνουν πως μεγάλο μέρος των επενδυτών που αγοράζουν πολύτιμα μέταλλα το κάνει για να προστατευθεί από ενδεχόμενους κινδύνους και στην ουσία αυξάνει το ποσοστό των πολύτιμων μετάλλων στα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι αναλυτές εκτιμούν, λοιπόν, πως αυτοί οι αγοραστές δεν πρόκειται να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους μέσα στο 2026 και αυτός είναι ο βασικός λόγος που ανεβάζουν τον στόχο τους για την τιμή του χρυσού. Συμφωνούμε απολύτως με την εκτίμηση πως ο βασικός λόγος για τις μεγάλες αγορές χρυσού και πολύτιμων μετάλλων είναι η αύξηση της συμμετοχής τους στα χαρτοφυλάκια ιδιωτών, θεσμικών και κρατικών ή ημικρατικών επενδυτών ανά τον κόσμο.

Η διαδικασία, που κατά την άποψή μας ξεκίνησε μαζικά από το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επιβολή των κυρώσεων στη Ρωσία, δεν φαίνεται πιθανόν να σταματήσει γρήγορα καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα μάλλον αυξάνεται αντί για να μειώνεται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η εβδομάδα που μας πέρασε, η οποία ήταν από τις καλύτερες στην ιστορία για τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων, έδωσε αυτές τις μεγάλες αποδόσεις εξαιτίας της μεγάλης αναταραχής που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, κυρίως σχετικά με την Γροιλανδία αλλά όχι μόνο.

Καθώς οι επενδυτές ανά τον κόσμο, αλλά και γενικά η κοινή γνώμη, έχουν πάψει πλέον να πιστεύουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα αλλάξει σταδιακά συμπεριφορά και θα σταματήσει να προκαλεί αναταραχή και ανησυχία με την πρώτη ευκαιρία, η ζήτηση για χρυσό και ασήμι είναι λογικό να παραμείνει ισχυρή. Και από τις κεντρικές τράπεζες, όπως φάνηκε από την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα αποθέματά της σε χρυσό, και από τους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές και από τους αφανείς αγοραστές που φοβούνται πως μπορεί να έχουν τύχη παρόμοια με τον πρώην πλέον πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Στην περίπτωση του ασημιού, η ζήτηση εξαιτίας των γεωπολιτικών ανησυχιών προστίθεται σε αυτήν από διάφορους τομείς της βιομηχανίας και της υψηλής τεχνολογίας και από τις εκτιμήσεις πως σύντομα θα επιβληθούν περιορισμοί στις κινεζικές εξαγωγές. Προφανώς, δεν υποτιμούμε και κάποιες άλλες αιτίες που αυξάνουν τη ζήτηση για τα πολύτιμα μέταλλα αλλά αυτήν την περίοδο πιστεύουμε πως οι γεωπολιτικές ανησυχίες και η αδυναμία πρόβλεψης των κινήσεων της μεγαλύτερης παγκόσμιας δύναμης αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της ανόδου, μαζί και με την υγιή ζήτηση στο ασήμι.

Με τη φόρα που έχουν πάρει τα πολύτιμα μέταλλα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να δούμε σύντομα νέα ακόμα υψηλότερα επίπεδα τιμών, τον χρυσό να φτάνει πιθανώς με άνεση τον νέο στόχο της Goldman Sachs και το ασήμι να αφήνει πολύ πίσω του και τα 100 δολάρια/ουγγιά. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στις αγορές υπάρχουν πάντα κίνδυνοι, ακόμα και όταν τα θεμελιώδη στοιχεία είναι εξαιρετικά και η ζήτηση ισχυρή και σταθερή. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι στην περίπτωση του χρυσού και του ασημιού;

Πρώτα απ’ όλα μία ξαφνική μείωση των γεωπολιτικών εντάσεων που θα συνοδευτεί από μία σαφή επαναπροσέγγιση των ΗΠΑ με τους διάφορους συμμάχους της. Κάτι τέτοιο θα έκανε τους αγοραστές να κινηθούν πιο προσεκτικά και μειώσουν την ένταση των αγορών τους. Επικίνδυνη όμως θα είναι και η περαιτέρω αύξηση της έντασης, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα χρηματιστηριακό «ατύχημα» που θα φέρει πολύ μεγάλη πτώση στις αγορές μετοχών και ομολόγων και εκ των πραγμάτων μεγάλη αναταραχή και στα πολύτιμα μέταλλα, καθώς οι αγορές είναι κάτι σαν συγκοινωνούντα δοχεία.

Πρόβλημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί και από μία μεγάλη χρηματιστηριακή πτώση που θα προέλθει από άλλη αιτία, όπως μία μεγάλη απογοήτευση από τον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης ή από μία κρίση σχετική με τα ιαπωνικά ομόλογα. Για το ασήμι υπάρχουν και δύο άλλοι κίνδυνοι. Η προσπάθεια της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών να μειώσει δραστικά την ποσότητα ασημιού στα προϊόντα του, όπως είχαμε δει πριν μερικές μέρες (Πώς οι τιμές τους αλλάζουν το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης | Liberal.gr) και η πιθανότητα να μην αληθεύουν οι εκτιμήσεις για επιβολή περιορισμών στις κινεζικές εξαγωγές, κάτι που επισήμανε προ ημερών με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο γνωστός επενδυτής Fred Hickey. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος μπορεί να είναι η πιθανή κόπωση των αγοραστών, χωρίς κάποια προφανή αιτία ή αφορμή.

Αυτή τη στιγμή όμως, είναι φανερό πως κυριαρχούν οι αγοραστές και αν δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο (πράγμα μάλλον απίθανο), η δύναμή τους είναι ικανή να φέρει σύντομα ακόμα περισσότερα νέα ανοδικά ρεκόρ στις τιμές του χρυσού και του ασημιού. Με οδηγό την αβεβαιότητα και την αγωνία για τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, η πιο εύκολη διαδρομή εξακολουθεί να είναι η ανοδική. Ας έχουμε όμως ανοικτά τα μάτια και τεντωμένα τα αυτιά μας.