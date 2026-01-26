Αμείωτο το ράλι του χρυσού - Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια

Μόλις 26 μέρες εντός του 2026 χρειάστηκε ο χρυσός για να ξεπεράσει τα επίπεδα των 5.000 δολαρίων και να σημειώσει ακόμα ένα ιστορικό υψηλό, καθώς η παγκόσμια ανησυχία που συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές ωθεί τους επενδυτές σε τοποθετήσεις προς το πολύτιμο μέταλλο.

Μετά από τις 07:30 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού (παράδοσης Απριλίου) κέρδιζαν 1,55% στα 5.094 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας «πατήσει» πρόσκαιρα και τα επίπεδα των 5.100 δολαρίων.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 1,57% στα 5.060 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμια ενισχυόταν 6% στα 107,43 δολάρια ενώ η πλατίνα σημείωνε κέρδη 3,9% στα 2.848 δολάρια.

Το ρεκόρ των 5.000 δολαρίων για τον χρυσό ήρθε εν μέσω των ανησυχιών που έχουν προκαλέσει τις τελευταίες εβδομάδες στις αγορές οι πολιτικές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ιανουάριος έχει «μονοπωληθεί» από τις κινήσεις του Τραμπ, με γεγονότα όπως η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, οι απειλές για επέμβαση στο Ιράν, οι δεσμεύσεις για έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ και οι παρεμβάσεις στην αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) να μειώνουν σημαντικά τη διάθεση για ρίσκο μεταξύ των επενδυτών και να τους «σπρώχνουν» προς τον χρυσό.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η δραματική άνοδος του χρυσού – η τιμή του μετάλλου έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια – επιβεβαιώνει τον ιστορικό ρόλο του χρυσού ως δείκτη του φόβου στις αγορές. Μετά την καλύτερη ετήσια απόδοση από το 1979, έχει κερδίσει πάνω από 15% μέχρι στιγμής φέτος, κυρίως λόγω της λεγόμενης «διαπραγμάτευσης υποτίμησης».

Πέρα από τη γεωπολιτική, η αύξηση του δημόσιου χρέους στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχει γίνει ένας άλλος βασικός πυλώνας της ανόδου του χρυσού, όπως φάνηκε και από το sell-off στα ιαπωνικά ομόλογα την περασμένη εβδομάδα.

Ορισμένοι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός θα γίνει ο μόνος δρόμος προς τη φερεγγυότητα του κράτους, έχουν επενδύσει μαζικά σε χρυσό ως τρόπο διατήρησης της αγοραστικής τους δύναμης.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα την επιλογή του Τραμπ για τον επόμενο πρόεδρο της Fed, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους, επαναλαμβάνοντας ότι έχει κάποιον στο μυαλό του για τη θέση.

Ένα πρόσωπο με θετική στάση προς περισσότερο χαλαρή νομισματική πολιτική (dovish) ως διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της Fed θα αύξανε τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων φέτος — κάτι θετικό για το μη αποδοτικό χρυσό — μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις.