Fitch: Η ένταση γύρω από τη Γροιλανδία απειλεί τις ευρωπαϊκές αξιολογήσεις

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας κατά μία βαθμίδα, εάν οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γροιλανδία οδηγήσουν σε ρήγμα στο ΝΑΤΟ και αυξήσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω προβλημάτων με τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής αναλυτής για τις κυβερνητικές αξιολογήσεις του οίκου Fitch Ratings.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Fitch εφαρμόζει ήδη μια «προσαρμογή» μίας βαθμίδας στις αξιολογήσεις χωρών που θεωρούνται γεωπολιτικές εστίες έντασης, όπως το Ισραήλ, η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τους αυξημένους κινδύνους.

Ο επικεφαλής για τις κυβερνητικές αξιολογήσεις του οίκου, Τζέιμς Λονγκσντον , δήλωσε στο Reuters ότι η Fitch ενδέχεται να εξετάσει μια αντίστοιχη προσέγγιση και στην Ευρώπη, εάν αποδυναμωθεί η αμυντική συμμαχία.

«Σαφώς αυτό είναι το βασικό ζήτημα που θα πρέπει να εξετάσουμε για οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος, όπου σε διαρθρωτικό επίπεδο θα χρειαστεί να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση», ανέφερε ο Λονγκσντον σε συνέντευξή του.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία έχει προειδοποιήσει ότι μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του NATO, δήλωσε επίσης στο Reuters την Πέμπτη ότι παραμένει μια «θεμελιώδης διαφωνία» με την Ουάσινγκτον, αφού ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία.

Ο Λονγκσντον τόνισε ότι η Fitch θα «πρέπει πρώτα να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα» και ότι οποιαδήποτε κίνηση στις αξιολογήσεις θα απαιτούσε προσεκτική αποτίμηση, αν και η εγγύτητα προς τη Ρωσία θα αποτελούσε βασικό παράγοντα.

«Θα μπορούσε να αφορά χώρες όπου η ευαλωτότητα σε ένα γεωπολιτικό γεγονός θα ήταν πιο εμφανής», είπε.

«Αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Όσο πιο μακριά βρίσκεσαι από τη Ρωσία, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να ισχύει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να τεθεί χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενες κινήσεις, δεδομένου ότι το σενάριο παραμένει θεωρητικό, ούτε να εκτιμηθεί αν τυχόν υποβαθμίσεις θα μπορούσαν να γίνουν ταυτόχρονα ή μεμονωμένα, εφόσον κλιμακωθεί η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Μολδαβία δεν έχει ακόμη υποστεί ανάλογη καθοδική προσαρμογή της αξιολόγησής της (Β+), παρά το γεγονός ότι η Ρωσία διατηρεί περίπου 1.500 στρατιώτες στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διατηρούν πιο φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα από άλλες.

Ωστόσο, ο Λονγκσντον δήλωσε ότι οι εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία είναι απίθανο να επηρεάσουν την αξιολόγηση «ΑΑΑ» της Δανίας. Η Δανία συγκαταλέγεται σε μια μικρή ομάδα ευρωπαϊκών χωρών με την κορυφαία πιστοληπτική βαθμίδα, μαζί με τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Νορβηγία, και διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα χρέους στο ολοένα και συρρικνούμενο παγκόσμιο «κλαμπ» των κρατών με αξιολόγηση ΑΑΑ.

«Η Γροιλανδία είναι μια τεράστια εδαφική έκταση, αλλά οικονομικά και δημοσιονομικά είναι πολύ μικρή για τη Δανία», είπε. «Η δανική αξιολόγηση ΑΑΑ είναι εξαιρετικά ισχυρή, επομένως το μέγεθος της διαφοράς καθιστά πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα σενάριο με τόσο καθοριστικές συνέπειες», κατέληξε.