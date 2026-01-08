Ευρωζώνη: Οι καταναλωτές «βλέπουν» τον πληθωρισμό στο 2,8% για το 2026

Οι καταναλωτές της Ευρωζώνης διατήρησαν αμετάβλητες τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό τον Νοέμβριο, προβλέποντας μια σταθερή επιβράδυνση της αύξησης των τιμών προς τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε γύρω στο 2% το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους και τα νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι η αύξηση των τιμών ήταν ακριβώς 2% τον Δεκέμβριο, καθώς η πτώση του κόστους της ενέργειας αντιστάθμισε την αύξηση των τιμών των υπηρεσιών.

Οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωζώνη εκτιμούσαν ότι ο πληθωρισμός ήταν κάπως υψηλότερος - 3,1% τον Νοέμβριο - αλλά τον προέβλεπαν στο 2,8% για το επόμενο έτος, στο 2,5% για τα επόμενα τρία χρόνια και στο 2,2% για τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την ΕΚΤ, βάσει έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 19.000 ενήλικες σε 11 χώρες της Ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός, που μετριάστηκε από τις ρεκόρ αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ το 2022 και το 2023, δεν αποτέλεσε πρόβλημα τους τελευταίους μήνες και, αν μη τι άλλο, η αύξηση των τιμών θα μπορούσε να είναι ακόμη χαμηλότερη, δεδομένης της συνεχιζόμενης πτώσης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν είναι πιθανό να χαλαρώσει την πολιτική της προς το παρόν για να εμποδίσει την υπερβολική πτώση των τιμών, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ανάκαμψη αργότερα, εν μέρει λόγω της σταθερής οικονομικής ανάπτυξης.

Οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι γενικά πιο απαισιόδοξοι από τους επαγγελματίες αναλυτές, αναμένουν ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 1,3% το επόμενο έτος, ένα πιο απαισιόδοξο σενάριο από την πρόβλεψη συρρίκνωσης 1,1% του Οκτωβρίου.

Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν ότι η Ευρωζώνη θα αναπτυχθεί με ρυθμό μεταξύ 1% και 1,5% φέτος, μετά από ανάπτυξη περίπου 1,4% το 2025.