Ευρωζώνη: Η ΕΚΤ αναμένει αποκλιμάκωση στις αυξήσεις των μισθών μέχρι το 2026

Αποκλιμάκωση των μισθολογικών πιέσεων στην Ευρωζώνη αναμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Όπως σημειώνεται στα στοιχεία της ΕΚΤ, η αύξηση των συμφωνημένων μισθών (εξαιρουμένων των εφάπαξ πληρωμών) για το σύνολο του 2024 ήταν 4,1%.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025 εκτιμάται πως η αύξηση μισθών διαμορφώνεται στο 4,3% και στο 2,1% για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους

Για το πρώτο εξάμηνο 2026, εκτιμάται πως η αύξηση των μισθών θα διαμορφωθεί στο 1,7%, χαλαρώνοντας τις πιέσεις στον γενικό πληθωρισμό της Ευρωζώνης.