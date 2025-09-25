Ελβετία: Χωρίς μεταβολή τα επιτόκια της SNB, με ισχυρές ανησυχίες για τους δασμούς

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο μηδέν την Πέμπτη, το χαμηλότερο μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, προειδοποιώντας ότι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν αμαυρώσει τις προοπτικές για την ελβετική οικονομία μέχρι το 2026.

Η SNB διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής στο 0%, όπως αναμενόταν από τους αναλυτές του Reuters, βοηθούμενη από μια μικρή άνοδο του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες.

Ήταν η πρώτη διατήρηση σε επτά συνεδριάσεις της SNB, μετά την έναρξη της μείωσης του κόστους δανεισμού τον Μάρτιο του 2024

Η ανακοίνωση ήταν η πρώτη απόφαση νομισματικής πολιτικής της SNB από τότε που ο Τραμπ επέβαλε δασμό 39% στις εξαγωγές ελβετικών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο.

Η SNB δήλωσε ότι οι εταιρείες στους τομείς των μηχανημάτων και της ωρολογοποιίας επηρεάζονται ιδιαίτερα από τους δασμούς, αλλά ότι ο αντίκτυπος σε άλλους κλάδους - ιδίως στις υπηρεσίες - ήταν περιορισμένος.

«Οι οικονομικές προοπτικές για την Ελβετία έχουν επιδεινωθεί λόγω των σημαντικά υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ. Οι δασμοί είναι πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές και τις επενδύσεις», ανέφερε.

Λόγω των δασμών και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας, η SNB αναμένει πλέον ανάπτυξη λίγο κάτω από 1% για το 2026. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανεργία είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται, ανέφερε.

Η απόφαση της SNB έρχεται μια εβδομάδα μετά την μείωση των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος αύξησης της ανεργίας, και την ένδειξη ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω μειώσεις.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο τον Σεπτέμβριο, διακόπτοντας την πρόσφατη σειρά μειώσεων των επιτοκίων, αν και οι συζητήσεις σχετικά με τις μειώσεις των επιτοκίων δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Η απόφαση της SNB να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα δεν εξέπληξε τους αναλυτές, οι οποίοι επίσης υπογράμμισαν τη σχετική σταθερότητα του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ ως λόγο για τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων.

«Δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η SNB άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 0%», δήλωσε ο Γκιανλουίτζι Μαντρουζάτο, οικονομολόγος στην EFG Bank.

«Η απόφαση αντανακλά την επιστροφή του πληθωρισμού εντός του στόχου της SNB για 0-2%, την προσδοκία ότι θα πλησιάσει το μέσο σημείο του στόχου τα επόμενα χρόνια και ότι η ελβετική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό».

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στην Ελβετία επέστρεψε στο στόχο της SNB για 0-2% τους τελευταίους τρεις μήνες, μετά από πτωτική τάση και αρνητικά αποτελέσματα τον Μάιο.