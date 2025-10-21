Το ΔΝΤ «βλέπει» σημάδια οικονομικής στήριξης για την ανάπτυξη σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά πως οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (MENA) παραμένουν, αλλά έχουν δείξει σημάδια υποχώρησης τις τελευταίες εβδομάδες, όπως δήλωσε την Τρίτη στο Reuters ο Τζιχάντ Αζούρ, διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας του ΔΝΤ.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα το Ταμείο αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ στη ΜΕΝΑ το 2025, από 2,6% που είχε προβλέψει τον Μάιο σε 3,3%.

«Οι προοπτικές για φέτος αντανακλούν μια ανθεκτικότητα, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μια περίοδο αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας και σε μια κατάσταση όπου οι εμπορικοί δασμοί επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να υφίστανται» είπε ο Αζούρ από το Ντουμπάι, πριν από την παρουσίαση της έκθεσης του ΔΝΤ για τις περιφερειακές οικονομικές προοπτικές.

Οι περιφερειακοί εξαγωγείς πετρελαίου επωφελούνται από την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, καθώς και από την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των προσπαθειών οικονομικής διαφοροποίησης.

Οι χαμηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων, η ανάκαμψη του τουρισμού και οι ισχυρότερες εμβάσματα συνέβαλαν στη βελτίωση της ανάπτυξης μεταξύ των κρατών που εισάγουν πετρέλαιο, με τη βελτίωση της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη συγκράτηση του πληθωρισμού να παρέχουν στήριξη.

«Φυσικά, αυτές οι εξελίξεις έρχονται σε ένα πλαίσιο όπου η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι κίνδυνοι τείνουν προς τα κάτω» συμπλήρωσε ο Αζούρ.

Αυτές περιλαμβάνουν περαιτέρω πτώση των τιμών του πετρελαίου σε περίπτωση μείωσης της παγκόσμιας ζήτησης, αύξηση των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων –αν και η περιοχή έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής λιγότερο από άλλες– και αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων έχουν δείξει σημάδια βελτίωσης, αλλά πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση».