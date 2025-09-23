Το deal Νvidia - OpenAI έφερε κέρδη για τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών

Οι μετοχές των μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών ημιαγωγών σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση της Nvidia για την επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI.

Σύμφωνα με το CNBC, η συμφωνία μεταξύ της Nvidia και της OpenAI είναι μεγάλης κλίμακας. Η OpenAI σχεδιάζει να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει συστήματα Nvidia που απαιτούν 10 γιγαβάτ ισχύος, που ισοδυναμεί με 4 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), σύμφωνα με τον CEO της Nvidia, Jensen Huang.

Η είδηση προκάλεσε ράλι στη Wall Street, με θετικό κλίμα να διαχέεται στον παγκόσμιο τομέα των τσιπ και να επηρεάζει ιδιαίτερα τις εταιρείες που έχουν σχέσεις με την Nvidia.

Στην Ταϊβάν, οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., η οποία κατασκευάζει τσιπ για την Nvidia, έκλεισαν με άνοδο 3,5%.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix, της οποίας τα τσιπ μνήμης χρησιμοποιούνται στα συστήματα της Nvidia, είδε τις μετοχές της να κλείνουν με άνοδο άνω του 2,5%. Η ανταγωνιστική Samsung έκλεισε επίσης με άνοδο 1,4%. Η Samsung δεν προμηθεύει ακόμη την Nvidia με τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης, αλλά οι αγορές ελπίζουν ότι η εταιρεία θα λάβει το πράσινο φως για να το πράξει σύντομα.

Οι προμηθευτές εξοπλισμού, όπως η Tokyo Electron που είναι εισηγμένη στην Ιαπωνία, έκλεισαν επίσης με άνοδο στο τέλος της συνεδρίασης στη χώρα.

«Τελικά, πρόκειται για μια ευρεία αγορά με πολλούς προμηθευτές. Σίγουρα δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος με έναν μόνο νικητή, και πράγματι φαίνεται ότι οι επενδυτές το αναγνωρίζουν αυτό», δήλωσε ο Μπεν Μπάριντζερ, αναλυτής παγκόσμιας τεχνολογίας στην Quilter Cheviot, στο CNBC.

«Αν και αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι αρνητική βραχυπρόθεσμα για τους ανταγωνιστές της Nvidia, είναι ένα σημάδι ότι ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ζωντανός και υγιής», πρόσθεσε ο ίδιος.