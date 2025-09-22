Η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των τεχνολογικών «κολοσσών» για την εξασφάλιση πρόσβασης στην ενέργεια και τους μικροεπεξεργαστές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εταιρείες παρουσίασαν μια επιστολή προθέσεων για μια ιστορική στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη τουλάχιστον 10 γιγαβάτ μικροεπεξεργαστών Nvidia για την υποδομή AI.

Στόχος τους είναι να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τις επόμενες εβδομάδες, με την πρώτη φάση ανάπτυξης να έχει ως στόχο να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

«Όλα ξεκινούν από τον υπολογισμό», δήλωσε ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI.

«Η υπολογιστική υποδομή θα αποτελέσει τη βάση για την οικονομία του μέλλοντος και θα αξιοποιήσουμε αυτό που χτίζουμε με την Nvidia για να δημιουργήσουμε νέες καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε μεγάλη κλίμακα».

Η επένδυση της Nvidia έρχεται λίγες ημέρες μετά την δέσμευση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel, την εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Υπενθυμίζεται πως σε πρόσφατη ανάλυση της, η Morgning Star ανέφερε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει καταστεί το επίκεντρο των παγκόσμιων επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, αναδιαμορφώνοντας τόσο τις υποδομές όσο και τις εταιρικές στρατηγικές, και αναμένεται να αποτελέσει τον κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης σε ολόκληρη τη βιομηχανία ημιαγωγών, καθιστώντας γρήγορα τη Nvidia ως σημείο αναφοράς για την αποτίμηση της αξίας της.

Κεντρικός μοχλός αυτής της ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις σε hyperscalers - οι πάροχοι υπηρεσιών cloud όπως η Microsoft, η Amazon και η Google προβλέπεται να αυξήσουν τις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε πάνω από 450 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, υπερτριπλασιάζοντας τα επίπεδα του 2023.

Αυτή η αύξηση συνδέεται αρχικά με την εκπαίδευση σε μεγάλης κλίμακας γλωσσικά μοντέλα και άλλα εργαλεία AI, αλλά αναμένεται να επεκταθεί σε επιχειρηματικές εφαρμογές και πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία της κυβέρνησης.