Νέες προβλέψεις υποστηρίζουν ότι οι πωλήσεις της Nvidia που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 400 δισ. δολάρια έως το 2028, μια πρόβλεψη που δείχνει το μέγεθος της ζήτησης, αλλά και θέτει ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα σε μια τόσο ταχέως εξελισσόμενη αγορά.

Η ανάλυση της Morningstar Equity Research υποστηρίζει ότι οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, που περιλαμβάνουν επεξεργαστές γραφικών και συστήματα σχεδιασμένα για μηχανική μάθηση, θα παραμείνουν η σημαντικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Με προβλεπόμενη ετήσια σύνθετη αύξηση σχεδόν 40% στην αγορά επιταχυντών, τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων της Nvidia έως το 2028.

Ραγδαία αύξηση των εσόδων που προέρχονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με το Techradar, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει καταστεί το επίκεντρο των παγκόσμιων επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, αναδιαμορφώνοντας τόσο τις υποδομές όσο και τις εταιρικές στρατηγικές, και αναμένεται να αποτελέσει τον κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης σε ολόκληρη τη βιομηχανία ημιαγωγών, καθιστώντας γρήγορα τη Nvidia ως σημείο αναφοράς για την αποτίμηση της αξίας της.

Κεντρικός μοχλός αυτής της ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις σε hyperscalers - οι πάροχοι υπηρεσιών cloud όπως η Microsoft, η Amazon και η Google προβλέπεται να αυξήσουν τις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε πάνω από 450 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, υπερτριπλασιάζοντας τα επίπεδα του 2023.

Αυτή η αύξηση συνδέεται αρχικά με την εκπαίδευση σε μεγάλης κλίμακας γλωσσικά μοντέλα και άλλα εργαλεία AI, αλλά αναμένεται να επεκταθεί σε επιχειρηματικές εφαρμογές και πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία της κυβέρνησης.