Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoΕ) διατήρησε την Πέμπτη αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της, με τη διαδικασία στην νομισματική επιτροπή της να αποδεικνύεται «ντέρμπι», εν μέσω των μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων που συνεχίζει να αντιμετωπίσει η βρετανική οικονομία.

Όπως ανακοινώθηκε μετά από τη συνεδρίαση της επιτροπής (MPC), η απόφαση για τη διατήρηση του βασικού τραπεζικού επιτοκίου ήταν να διατηρηθεί στο 4%. Υπέρ της διατήρησης τάχθηκαν 5 από τα 9 μέλη της MPC, με τα άλλα τέσσερα μέλη να ψηφίζουν υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με το Reuters, ενώ ο επικεφαλής της BoE, Άντριου Μπέιλι, ήταν ήταν μεταξύ εκείνων που αποφάσισαν να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού αμετάβλητο, ήταν ο μόνος από τους πέντε που θεώρησε ότι οι συνολικοί κίνδυνοι πληθωρισμού είχαν μειωθεί. Ωστόσο, θεώρησε ότι «αξίζει να περιμένουμε περαιτέρω στοιχεία» για αυτό στις επερχόμενες οικονομικές εξελίξεις φέτος.

«Ταβάνι» στον πληθωρισμό

Σε αυτό το πλαίσιο, η BoE εκτιμά πως ο πληθωρισμός στη Βρετανία έχει φτάσει στο απόγειο του, ανερχόμενος στο 3,8%, το υψηλότερο μεταξύ των οικονομιών της G7.

Στην ανακοίνωση της MPC σημειώνεται πως πιστεύει ότι ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί και θα μειωθεί στα στοιχεία για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, καθώς η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη και η επιδείνωση της αγοράς εργασίας επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε σταδιακή πτωτική πορεία, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιστρέψει στον στόχο μας του 2% πριν τα μειώσουμε ξανά», είπε ο Μπέιλι.

Η BoE προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 - όπως και τον Αύγουστο - αν και προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα είναι ελαφρώς χαμηλότερος τότε, στο 1,9%, και επισήμανε επίσης την αδυναμία της αγοράς εργασίας.

Σε ένα άλλο σημάδι της ανησυχίας της για την οικονομική επιβράδυνση, η κεντρική τράπεζα εξέφρασε την ανησυχία ότι τα νοικοκυριά ενδέχεται να μην χρησιμοποιήσουν τα υψηλά επίπεδα αποταμιεύσεών τους για να αυξήσουν τις δαπάνες τους.

Τι προσέχουν οι αγορές;

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο εξηγεί τη σκέψη της, η MPC τροποποίησε το βασικό της μήνυμα σχετικά με τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Μια φράση από προηγούμενες δηλώσεις ότι θεωρούσε κατάλληλη «μια σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση» για τη μείωση των επιτοκίων αντικαταστάθηκε από τη φράση: «Εάν η πρόοδος στην αποπληθωρισμό συνεχιστεί, το επιτόκιο της Τράπεζας είναι πιθανό να συνεχίσει να ακολουθεί μια σταδιακή πτωτική πορεία».

Η απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα δεν ήταν έκπληξη για τους επενδυτές.

Ο Μπέιλι δήλωσε ότι η τρέχουσα τιμολόγηση της αγοράς ήταν κοντά σε «μια δίκαιη περιγραφή της τρέχουσας θέσης μου».

Ωστόσο, η στενή διαφορά ψήφων 5-4 και τα σημάδια ότι ο Μπέιλι ενδέχεται να αλλάξει σύντομα στάση ήταν πιθανό να ενισχύσουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της MPC στα μέσα Δεκεμβρίου.

Την Τετάρτη, οι επενδυτές υπολόγιζαν περίπου 60% πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου της Τράπεζας τον επόμενο μήνα.

Μέχρι τότε, η MPC θα έχει δει τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και θα γνωρίζει το μέγεθος των αυξήσεων των φόρων που αναμένεται να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Η ίδια αναμένεται να ανακοινώσει ευρείες αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό της στις 26 Νοεμβρίου, κάτι που ενδέχεται να επιβαρύνει την οικονομία.