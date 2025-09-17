Βρετανία: Παρέμεινε στο 3,8% ο πληθωρισμός για τον Αύγουστο, πριν τις αποφάσεις για τα επιτόκια

Σε υψηλά επίπεδα και χωρίς μεταβολή διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS).

Ο γενικός πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,8%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούλιο και όπως ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα του δείκτη από την αρχή του 2024.

Σε μηνιαίο επίπεδο ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,3% από 0,1% τον Ιούλιο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,6% έναντι 3,8% τον Ιούλιο, όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Ο πληθωρισμός στον -κρίσιμο για τη βρετανική οικονομία- κλάδο των υπηρεσιών σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 4,7% έναντι 5% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 4,8%.

Η προσοχή στην BoE

Τα στοιχεία έρχονται μια ημέρα πριν από τις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) για τη νομισματική της πολιτική, την πρώτη μετά από τις διακοπές του καλοκαιριού.

Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν πως η BoE θα αφήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια, μετά από τη μείωση των 25 μονάδων βάσης στην οποία προχώρησε τον Αύγουστο.

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία είναι υψηλότερος από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αυξήθηκε στο 2,9% τον Αύγουστο, και της Ευρωζώνης, όπου αυξήθηκε στο 2,1%, λίγο πάνω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΒοE έχει προβλέψει ότι ο βρετανικός πληθωρισμός θα φτάσει το 4% τον Σεπτέμβριο και θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% μέχρι την άνοιξη του 2027.

Αν και η βρετανική αγορά εργασίας έχει χαλαρώσει, συνεχίζει να ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές. Η αύξηση των μισθών στη Βρετανία επιβραδύνθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αλλά με 4,8% για τον βασικό μισθό παραμένει πολύ υψηλή για να μπορεί η Τράπεζα της Αγγλίας να αισθανθεί άνετα με τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας παρουσίασαν μια απαισιόδοξη εικόνα της βρετανικής οικονομίας στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου του 2025, καταγράφοντας μόλις 0,2% ανάπτυξη τους τρεις μήνες έως τον Ιούλιο.

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί επίσης να αποτελεί ανησυχία για τους καταναλωτές, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών από πάνω από 11% το 2022. Τον περασμένο μήνα, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες του κοινού για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019.