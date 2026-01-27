Βρετανία: Ανηυχία πρώην υπουργών και στελεχών των media για το deal Netfix - Warner Bros

Πάνω από 12 πρώην υπουργοί και σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της Βρετανίας κατέθεσαν επιστολή προς την Αρχή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για την πρόταση εξαγοράς που έχει καταθέσει το Netflix για την Warner Bros. Discovery, ύψους 83 δισ. δολαρίων.

Όπως μετέδωσαν την Τρίτη οι Financial Times, η επιστολή υπογράφεται από τον Κρις Σμιθ, τον Όλιβερ Ντάουντεν και την Ντάμα Κάρεν Μπράντλεϊ, οι οποίοι έχουν όλοι διατελέσει υπουργοί Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, από τον Τόνι Χολ, πρώην γενικό διευθυντή του BBC, από τον Γκαι Μπλακ, πρόεδρος της News Media Association και αντιπρόεδρο της Telegraph Media Group και την Τίνα Στόουελ, πρώην επικεφαλής της Βουλής των Λόρδων.

Οι υπογράφοντες αναφέρουν -μεταξύ άλλων- ότι η συμφωνία «θα εδραιώσει έναν ήδη κυρίαρχο παίκτη» στην αγορά τηλεοπτικών streaming υπηρεσιών.

Προσθέτουν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει «σε σημαντική μείωση του ανταγωνισμού με επιζήμιες συνέπειες για τους καταναλωτές, τις κορυφαίες δημιουργικές βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου και την κινηματογραφική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Σε μια εποχή που οι Βρετανοί καταναλωτές δεν μπορούν να αντέξουν περαιτέρω αυξήσεις των τιμών, το Netflix θα έχει μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα να αυξήσει τις τιμές για την πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες» συμπληρώνεται στην επιστολή.

Υπενθυμίζεται πως στην προσπάθεια του για το deal, το Netflix αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από την Paramount που έχει καταθέσει και αυτή πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery.