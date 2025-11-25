BofA: Τα ρίσκα από το online στοίχημα - Τι πρέπει να ανησυχεί τους καταναλωτές

Προειδοποιητικό σήμα για την αγορά του online στοιχηματισμού στις ΗΠΑ έστειλε την Τρίτη η Bank of America, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές, φτάνοντας ακόμα και ως τις αθέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA επισημαίνουν την αυξανόμενη δημοτικότητα των διαδικτυακών στοιχημάτων από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την ομοσπονδιακή απαγόρευση των αθλητικών στοιχημάτων.

Προειδοποιούν ότι οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις αυτών των στοιχημάτων ενδέχεται να είναι πιο έντονες για τους καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα και ειδικά για τους νέους άνδρες.

«Η εύκολη πρόσβαση και οι διεπαφές με στοιχεία παιχνιδιού ενθαρρύνουν τα συχνά και παρορμητικά στοιχήματα», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA. «Για τους επενδυτές, αυτή η σύγκλιση της ψυχαγωγίας και της κερδοσκοπικής χρηματοδότησης σηματοδοτεί αυξημένο συμπεριφορικό κίνδυνο που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στην πιστωτική ποιότητα, να αυξήσει τις καθυστερήσεις και να επηρεάσει τα κέρδη των εκδοτών και των δανειστών υψηλού κινδύνου».

Ερευνητές του UCLA Anderson School of Management και του University of Southern California διαπίστωσαν στο παρελθόν ότι σε πολιτείες που επιτρέπουν τα διαδικτυακά στοιχήματα, η μέση πιστωτική βαθμολογία μειώνεται κατά σχεδόν 1% μετά από περίπου τέσσερα χρόνια, ενώ η πιθανότητα πτώχευσης αυξάνεται κατά 28%. Επιπλέον, το ποσό των χρεών που αποστέλλονται σε εταιρείες είσπραξης αυξάνεται κατά 8%.

Οι αναλυτές της BofA σημειώνουν ότι η εμπορία προϊόντων τυχερών παιχνιδιών «ενισχύει τη συμμετοχή και μεταφράζεται σε αύξηση των πιστωτικών υπολοίπων και αυξημένη σοβαρότητα των ζημιών για τους δανειστές».

Προειδοποίησαν ότι οι εταιρείες που καλύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των Bread Financial, Upstart . και OneMain, είναι πιο εκτεθειμένες σε «καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή πιστωτικές δυσκολίες».

«Οι αγορές διαδικτυακών στοιχημάτων εισάγουν έναν νέο κίνδυνο για τους δανειστές, έναν κίνδυνο που δεν είχαν να αντιμετωπίσουν στο παρελθόν και για τον οποίο ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν τα μοντέλα αναδοχής», έγραψαν σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η τράπεζα αναφέρει ότι υπάρχουν ήδη ανησυχητικά σημάδια σε ορισμένους δείκτες καταναλωτικής πίεσης, επικαλούμενη μια έρευνα του US News που διαπίστωσε ότι ένας στους τέσσερις παίκτες στοιχημάτων δηλώνει ότι δεν έχει πληρώσει λογαριασμούς και το 45% δηλώνει ότι δεν έχει χρήματα για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης για τρεις έως έξι μήνες.