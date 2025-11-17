Bloomberg: Η Amazon επιδιώκει να αντλήσει 12 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων στις ΗΠΑ

Η Amazon σκοπεύει να αντλήσει περίπου 12 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης εταιρικών ομολόγων, στην πρώτη τέτοια κίνηση σε δολάρια ΗΠΑ εδώ και περίπου τρία χρόνια, σύμφωνα με το Bloomberg. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αυξάνουν τις επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο «κολοσσός» του ηλεκτρονικού εμπορίου υπέβαλε αίτηση για έκδοση έξι σειρών ομολόγων, χωρίς να αποκαλύψει το συνολικό ποσό, όπως δείχνει η σχετική ρυθμιστική κατάθεση.

Η εταιρεία αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε σχετικό ερώτημα του Reuters.

Καθώς οι ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ για την Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνονται, οι τεχνολογικοί «κολοσσοί» στρέφονται σε μεγάλης κλίμακας εκδόσεις χρέους για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που κοστίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αρχικές συζητήσεις για την τιμολόγηση της μεγαλύτερης διάρκειας ομολόγου, διάρκειας 40 ετών, κινούνται σε premium περίπου 1,15 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Τον περασμένο μήνα, η Meta ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη έκδοση ομολόγων στην ιστορία της, έως και 30 δισ. δολάρια, ενώ η Oracle φέρεται επίσης να σχεδιάζει να αντλήσει 15 δισ. δολάρια μέσω ομολογιακών εκδόσεων.

Η αμερικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Verizon εξετάζει επίσης έκδοση ομολόγων ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά των 20 δισ. δολαρίων της Frontier.

Συνολικά, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας — μεταξύ των οποίων Meta, Amazon και Alphabet — αναμένεται να δαπανήσουν 400 δισ. δολάρια μέσα στο 2025 για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Η Amazon έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στην AI, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της να αναμένεται να φθάσουν τα 125 δισ. δολάρια φέτος, και ακόμη περισσότερα το επόμενο έτος.

Τα έσοδα από την επικείμενη έκδοση ομολόγων ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για εξαγορές, επενδύσεις και επαναγορές ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνία 38 δισ. δολαρίων με την OpenAI, δίνοντας σημαντική ώθηση στη μονάδα cloud της, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε χάσει έδαφος έναντι της Microsoft και της Google.