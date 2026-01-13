Ασφαλιστικές: Οι ζημιές από τις παγκόσμιες καταστροφές μειώθηκαν το 2025 - Στα 108 δισ. δολάρια

Οι παγκόσμιες ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές μειώθηκαν σε 108 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της Munich Re που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σε σύγκριση με τα 147 δισεκατομμύρια δολάρια του 2024, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, σύμφωνα με την γερμανική αντασφαλιστική εταιρεία, καθώς η ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ απέφυγε τους τυφώνες για πρώτη φορά σε 10 χρόνια.

Η συνολική εκτίμηση της Munich Re για το περασμένο έτος υπερβαίνει ελαφρώς τα 107 δισεκατομμύρια δολάρια της Swiss Re, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο.

Οι ζημίες από πλημμύρες, πυρκαγιές και σοβαρές καταιγίδες ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στις ασφαλισμένες ζημίες, αντιπροσωπεύοντας 98 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό υπερέβη τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόσθεσε η Munich Re.

«Η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα, με πολύ υψηλές ζημίες που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες», δήλωσε ο Τόμας Μπλουνκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Munich Re.«Η καθαρή τύχη έσωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες από την πρόσκρουση τυφώνων το 2025. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στις στατιστικές ζημιών», πρόσθεσε.

.

Η πιο δαπανηρή ασφαλισμένη καταστροφή του 2025 ήταν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τη Munich Re, ακολουθούμενη από τις καταιγίδες που διήρκεσαν αρκετές ημέρες στις κεντρικές και νότιες πολιτείες των ΗΠΑ τον Μάρτιο.

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει την πιθανότητα ακραίων καιρικών καταστροφών», δήλωσε ο Τομπιάς Γκριν, επικεφαλής κλιματολόγος της Munich Re.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία μεταξύ 2015 και 2024 ήταν 1,24 έως 1,28 °C υψηλότερη από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, καθιστώντας την τη θερμότερη δεκαετία που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Οι συνολικές απώλειες από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν καλύπτονται από ασφάλιση, ήταν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της δεκαετίας, φτάνοντας τα 224 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, και μειώθηκαν από τα 368 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Ένας σεισμός μεγέθους 7,7 ρίχτερ στη Μιανμάρ τον Μάρτιο, όπου μόνο ένα μικρό ποσοστό ήταν ασφαλισμένο, ήταν η δεύτερη πιο δαπανηρή καταστροφή από τις συνολικές απώλειες του 2025, σύμφωνα με την Munich Re.