Πορτραίτο μιας δυναστείας: Η Ισαβέλλα Ιωνίδη στο βλέμμα του Γουότς

Ο οίκος δημοπρασιών Bellmans θα παρουσιάσει μια εξαιρετική επιλογή έργων από την οικογένεια Ιωνίδη, μια από τις σημαντικότερες οικογένειες συλλεκτών του 19ου αιώνα. Ανάμεσα στα έργα που θα δημοπρατηθούν συγκαταλέγεται το πορτραίτο της Ισαβέλλας Ιωνίδη από τον οικογενειακό φίλο Τζορτζ Φρέντερικ Γουότς (George Frederic Watts, 1817–1904, με εκτίμηση £8.000–£12.000). Το έργο βγαίνει για πρώτη φορά στην αγορά και θα παρουσιαστεί στη φθινοπωρινή δημοπρασία «Old Master, British & European Paintings» στις 15 Οκτωβρίου.

Η συλλογή, μεγάλο μέρος της οποίας φυλασσόταν στην έπαυλη της οικογένειας στο Holland Park, στο Κένσινγκτον, ξεκινά με τον αρχηγό της δυναστείας των Ιωνίδη, Κωνσταντίνο «Ιπλικτσή» (Κωνσταντινούπολη 1775 - Αθήνα 1852). Κυνηγημένος από τους Τούρκους, κατέφυγε στην Αγγλία με δυσκολία και περιπέτειες, όπου συνέχισε με επιτυχία τις εμπορικές του δραστηριότητες (κυρίως στα υφάσματα, αλλά και στην τέχνη). Άλλαξε το επίθετό του στο «Ιωνίδης» (Ionides) για να τιμήσει την καταγωγή του, ενώ δεν ξέχασε τη γενέτειρα Ελλάδα. Ήταν από τους εθνικούς μας ευεργέτες, καθώς διέθεσε μεγάλα ποσά για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ιωνιδείου Σχολής στον Πειραιά.

Το σπίτι της οικογενείας στο Holland Park, στο Κένσινγκτον

Ο γιος του Αλέξανδρος υπήρξε ήδη από τη δεκαετία του 1830 σημαντικός πάτρωνας των τεχνών· τότε γνώρισε και συνδέθηκε φιλικά με τον Γουότς, ο οποίος έγινε στενός φίλος όλης της οικογένειας, φιλοτεχνώντας περισσότερα από πενήντα πορτραίτα που διατρέχουν πέντε γενιές. Στην Εθνική Πινακοθήκη φυλάσσεται η «Ψυχή» (περ. 1880–1882), έργο του Άγγλου συμβολιστή ζωγράφου και γλύπτη της Βικτωριανής εποχής, δωρεά του Αλέξανδρου Κ. Ιωνίδη.

George Frederic Watts «Η Ψυχή» Εθνική Πινακοθήκη (π. 1880)

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1834, κατοικώντας σε λαμπρές κατοικίες – μεταξύ αυτών στο Νο 9 της Finsbury Circus, που εξελίχθηκε σε σαλόνι καλλιτεχνών της εποχής, προτού εγκατασταθεί οριστικά, το 1864, στο περίφημο σπίτι του Holland Park.

Το πορτρέτο της Ισαβέλλα Ιωνίδη στο σπίτι της οικογενείας στο Holland Park, στο Κένσινγκτον

Ο Αλέξανδρος (''Αλέκος'') Α. Ιωνίδης (1840–1898), τρίτος και νεότερος γιος του Αλέξανδρου Κ. Ιωνίδη, σπούδασε στο Παρίσι, όπου συνδέθηκε με τον Τζέιμς Άμποτ ΜακΝιλ Ουίστλερ και τον κύκλο του (ανάμεσά τους, οι Έντουαρντ Τζον Πόιντερ, Τόμας Άρμστρονγκ και Τζορτζ ντι Μωριέ). Ο Αλέκος εμπλούτισε τη συλλογή με σημαντικά έργα του Ουίστλερ, ανάμεσά τους και το εμβληματικό «Arrangement in Grey – Portrait of the Painter» (σήμερα στο Ινστιτούτο Τεχνών του Ντιτρόιτ/ Detroit Institute of Arts).

Όταν οι γονείς του αποσύρθηκαν στο Hastings το 1875, ο Αλέκος ανέλαβε τη διαχείριση της συλλογής, η οποία πλέον συγκέντρωνε αριστουργήματα καλλιτεχνών της πρώτης γραμμής, όπως Ροσέτι, Φαντέν-Λατούρ, Αλφόνς Λεγκρό και Μπερν-Τζόουνς (το έργο «Άνοιξη» του τελευταίου ήταν κρεμασμένο δίπλα στο πορτρέτο της Ισαβέλλας).

Η μορφή της Ισαβέλλας από τον Γουότς χρονολογείται πιθανότατα στη δεκαετία του 1880. Γεννημένη στις 21 Απριλίου 1853, κοντά στη Μασσαλία, από τον Αμβρόσιο και την Πηνελόπη Σεκιάρη (Sechiari), η Ισαβέλλα υπήρξε σύζυγος του Αλέκου Ιωνίδη.

Το πορτρέτο της Ισαβέλλα Ιωνίδη

Ο πίνακας φαίνεται ότι ήταν παραγγελία του Ιωνίδη, ενώ η οικειότητα και η ζεστασιά μεταξύ καλλιτέχνη και οικογένειας αντανακλώνται στη χαλαρή στάση και στην ήρεμη έκφραση της εικονιζόμενης.