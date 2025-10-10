Οι χαρωποί ακτιβιστές της Flotilla, η Γλυκερία και ο ναύαρχος Αποστολάκης

Παγκοσμίως στην ειδησεογραφία χθες κυριαρχούσε η απαρχή της ειρήνευσης στη Γάζα με την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ το οποίο σχεδόν πανηγύρισε μέχρι και ο Πούτιν!

Στον «εξωπλανήτη» Ελλάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, από τις 28 συνολικά ερωτήσεις που δέχθηκε οι 10 ήταν σχετικές με τους κατά ονειροφαντασία απαχθέντες ακτιβιστές- περιηγητές της Flotilla.

Την καινοφανή στα παγκόσμια χρονικά, απαγωγή – επιστροφή περιγράφει με ανυπέρβλητο τρόπο ο Σίλας Σεραφείμ εδώ στο liberal.

Ο Παύλος Μαρινάκης στο briefing δεν ρωτήθηκε π.χ πως βλέπει η κυβέρνηση το σχέδιο ειρήνευσης ή πως θα επηρεάσει την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση αλλά εκλήθη να διαχειριστεί την αγωνία του κινήματος μήπως την επόμενη φορά απαιτηθεί να πληρώσουν από την τσέπη τους τον ακτιβισμό τους.

Αναζητείται από ότι είπε ο κ. Μαρινάκης - και είναι πιθανό να βρεθεί - νομική φόρμουλα να μην πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος τα λεφτά για τα καύσιμα του «έλα» επειδή τα καύσιμα του «πήγαινε» λίγο έως πολύ γνωρίζουμε ποιος τα χορηγούσε και τα χορηγεί.

Στην παραλογική αντίληψη των Free Γάζα και των υπερασπιστών τους, ο επαναπατρισμός αυτών που πήγαν φιρί φιρί και επί τούτου για το σόου ισούται με τον απεγκλωβισμό της τραγουδίστριας Γλυκερίας και άλλων καλλιτεχνών που είχαν εγκλωβιστεί τον περασμένο Ιούνιο όταν Ισραήλ και Ιράν ενεπλάκησαν σε πολεμική σύρραξη. Κατά μια έννοια για «δουλειά» πήγε η Γκρέτα, ο Ιάσωνας και τα άλλα «παιδιά».

Η Γλυκερία θα έπρεπε να αφεθεί εκεί ή να γυρίσει κολυμπώντας ως τιμωρία επειδή τόλμησε να τραγουδήσει στο Ισραήλ αψηφώντας την τρομοκρατία και τα εμπάργκο της αριστεράς και της αλητείας. Η… απαχθείσα και άρτι επιστραφείσα «βουλεύτρια» κυρία Πέτη Πέρκα εμφανίστηκε χθες στο κοινοβούλιο - αφού είχε εξιστορήσει σε διάφορα ΜΜΕ πόσο χαρούμενη ήταν για το δύσκολο ταξίδι ομορφιάς και αλληλεγγύης προς τη Γάζα - για να ενημερώσει ότι θα πάει και θα ξαναπάει στη Γάζα επειδή αυτό της υπαγορεύει το πολιτικό και ηθικό της καθήκον. Το αριστερό.

Το ίδιο καθήκον φαίνεται ότι της απαγόρευσε όπως και σε πολλούς άλλους, να εκφράσει σε πρώτο χρόνο, με τον ίδιο τρόπο τον αποτροπιασμό για την σφαγή από τους τρομοκράτες της Χαμάς, των 1.200 άμαχων Ισραηλινών. Στην πλειονότητά τους ήταν νέοι, μικρά παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Χώρια οι 251 απαχθέντες και οι τραυματίες. Ίσως επειδή η εγχώρια Αριστερά αποδέχεται το τρομοκρατικό μακελειό της 7η Οκτωβρίου ως ιστορική απάντηση στην ισραηλινή κατοχή.

Η κυρία Πέρκα ήταν λίγο ατυχήσασα χθες, καθώς στα κυβερνητικά έδρανα βρισκόταν ο Α. Γεωργιάδης που απέδωσε περιγραφικά την πραγματικότητα. Των «απαχθέντων» ακτιβιστών με τα πλατιά χαμόγελα και τις selfies και των ανθρώπινων φαντασμάτων στα τούνελ της Χαμάς. Δεν έχει σημασία. Η «βουλεύτρια» της Νέας Αριστεράς, προσέθεσε στο βιογραφικό της, τα σούρτα φέρτα του φιλοπαλαιστινιακού ακτιβισμού σε εμπόλεμη περιοχή.

Με έναν ιδιότυπο τρόπο έκανε το ίδιο και Ευάγγελος Αποστολάκης, ως περήφανος πατέρας νεαρού ακτιβιστή που μετείχε στη Flotilla και τον υποδέχθηκε ως ήρωα στο αεροδρόμιο.

Μόνον που ο κ. Αποστολάκης δεν είναι ένας απλός βουλευτής σαν την Πέτη Πέρκα. Διετέλεσε πρώην υπουργός Άμυνας της χώρας και κάποτε είχε προειδοποιήσει πως «αν ανέβουν Τούρκοι σε βραχονησίδα θα πρέπει να ισοπεδωθεί» καθώς σε διαφορετική περίπτωση «δεν έχει υπόσταση το κράτος, δεν υπάρχει κυριαρχία και Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο μπαμπάς ναύαρχος Αποστολάκης χαρακτήρισε «αλήτη» τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ επειδή εκείνος δεν κέρασε φοντάν το στόλο που κατέπλεε για να εξυπηρετήσει όχι τα συμφέροντα του λαού της Γάζας αλλά το αφήγημα της Χαμάς και των χορηγών της.

Έτσι για την αλητεία που έλεγαν και οι πιτσιρικάδες, να θυμηθούμε πως τον Ιανουάριο του 2018 ως αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο Ευάγγελος Αποστολάκης μαζί με τον υπουργό άμυνας Πάνο Καμμένο, είχε υποδεχθεί στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας τον τότε πρόεδρο του Ισραήλ, Ρ.Ρίβλιν. Ήταν ο πρώτος ηγέτης ξένης χώρας που επισκέφθηκε ποτέ το Ναύσταθμο.

Ενώπιον του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Αποστολάκη, ο κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, διαβεβαίωσε δημόσια ότι μαζί Ελλάδα και Ισραήλ «θα σταματήσουν εκείνους που θέλουν να μεταφέρουν στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και στη Δύση φαινόμενα όπως αυτά της τρομοκρατίας και του φονταμενταλισμού».

Αυτά.