Πίνακας του Σερ Χένρι Ρέμπερν που ανακαλύψθηκε σε σπίτι στο Λονδίνο εκτίθεται στη Σκωτία

Πορτρέτο του Ρόμπερτ Μπερνς από τον Σερ Χένρι Ρέμπερν που είχε χαθεί βρέθηκε και εκτίθεται τώρα στις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας στο Εδιμβούργο.

Ο πίνακας ανακαλύφθηκε κατά την πώληση κατοικίας στο Λονδίνο πέρυσι.

Ο πιο διάσημος βάρδος της Σκωτίας, ο Ρόμπερτ Μπερνς (1759-1796), είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τραγούδια όπως το «A Red, Red Rose» (1794) και το «Auld Lang Syne» (1788), τα οποία βασίστηκαν σε παραδοσιακές σκωτσέζικες μπαλάντες.

Ποιος ήταν ο Χένρι Ρέμπερν: Η ζωή και το έργο του

Αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπερν (Πηγή: Wikipedia/Creative Commons)

Ο Σερ Χένρι Ρέμπερν (4 Μαρτίου 1756 – 8 Ιουλίου 1823) ήταν Σκωτσέζος ζωγράφος πορτρέτων. Υπηρέτησε ως ζωγράφος πορτρέτων του βασιλιά Γεωργίου Δ΄ στη Σκωτία.

Ο Ρέμπερν γεννήθηκε ως γιος ενός βιομηχάνου στο Στόκμπριτζ , στο Γουότερ οφ Λιθ : ένα πρώην χωριό που βρίσκεται τώρα μέσα στην πόλη του Εδιμβούργου . Είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό, που γεννήθηκε το 1744, τον Γουίλιαμ Ρέιμπερν. Πιστεύεται ότι οι πρόγονοί του ήταν στρατιώτες και μπορεί να πήραν το όνομα "Ρέμπερν" από ένα αγρόκτημα σε λόφο στο Άναντεϊλ, που ανήκε στην οικογένεια του Σερ Γουόλτερ Σκοτ . Ορφανός, υποστηρίχθηκε από τον Γουίλιαμ και τοποθετήθηκε στο Νοσοκομείο Χέριοτ, όπου έλαβε εκπαίδευση. Στην ηλικία των δεκαπέντε ετών μαθήτευσε στον χρυσοχόο Τζέιμς Γκίλιλαντ του Εδιμβούργου και διάφορα κοσμήματα, πένθιμα δαχτυλίδια κλπ., στολισμένα με μικροσκοπικά σχέδια σε ελεφαντόδοντο από το χέρι του, εξακολουθούν να υπάρχουν.

Στις αρχές της δεκαετίας των είκοσι του, ο Ρέμπερν κλήθηκε να ζωγραφίσει το πορτρέτο μιας νεαρής κυρίας που είχε παρατηρήσει όταν σκιτσάριζε από τη φύση στα χωράφια. Η Αν ήταν κόρη του Πίτερ Έντγκαρ του Μπρίτζλαντς και χήρα του Κόμη Τζέιμς Λέσλι του Ντινχό. Γοητευμένη από τον όμορφο και πνευματικό νεαρό καλλιτέχνη, έγινε σύζυγός του μέσα σε ένα μήνα, φέρνοντάς του μια άφθονη περιουσία. Η απόκτηση πλούτου δεν επηρέασε τον ενθουσιασμό ή την εργατικότητά του, αλλά τον ώθησε να αποκτήσει μια βαθιά γνώση της τέχνης του. Ήταν συνηθισμένο για τους καλλιτέχνες να επισκέπτονται την Ιταλία, και ο Ρέμπερν ξεκίνησε με τη σύζυγό του. Στο Λονδίνο έγινε δεκτός με θέρμη από τον Σερ Τζόσουα Ρέινολντς, τον πρόεδρο της Βασιλικής Ακαδημίας, ο οποίος τον συμβούλεψε για το τι να σπουδάσει στη Ρώμη, συστήνοντας ιδιαίτερα τα έργα του Μιχαήλ Άγγελου, και έδωσε στον Ρέμπερν συστατικές επιστολές για την Ιταλία.

Στη Ρώμη γνώρισε τον συμπατριώτη του Σκωτσέζο Γκάβιν Χάμιλτον, τον Πομπέο Μπατόνι και τον Τζέιμς Μπάιρς, έναν έμπορο αντικών, του οποίου οι συμβουλές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες, ειδικά η σύσταση ότι «δεν πρέπει ποτέ να αντιγράφει ένα αντικείμενο από μνήμης, αλλά, από την κύρια φιγούρα μέχρι το πιο μικρό εξάρτημα, να το έχει μπροστά του». Μετά από δύο χρόνια σπουδών στην Ιταλία, επέστρεψε στο Εδιμβούργο το 1787 και ξεκίνησε μια επιτυχημένη καριέρα ως προσωπογράφος. Εκείνη τη χρονιά φιλοτέχνησε ένα καθιστό πορτρέτο του 2ου Λόρδου Άρνιστον, Λόρδου Προέδρου του Δικαστηρίου της Συνόδου .

Παραδείγματα των πρώιμων πορτρέτων του περιλαμβάνουν μια προτομή της κυρίας Johnstone από το Baldovie και ένα τριών τετάρτων μήκος του Δρ James Hutton: έργα τα οποία, αν και κάπως δειλά και διστακτικά στο χειρισμό και όχι τόσο σίγουρα όσο τα μεταγενέστερα έργα του, παρόλα αυτά έχουν λεπτότητα και χαρακτήρα. Τα πορτρέτα του John Clerk, του Lord Eldin και του Principal Hill του St Andrews ανήκουν σε μια μεταγενέστερη περίοδο. Ο Ρέμπερν ήταν τυχερός την εποχή που ασχολήθηκε με την πορτρέτα.

Το πορτρέτο του Σερ Γουόλτερ Σκοτ (Πηγή: Wikipedia/Creative Commons)

Οι Sir Walter Scott, Hugh Blair, Henry Mackenzie , Lord Woodhouselee , William Robertson , John Home , Robert Fergusson και Dugald Stewart κατοικούσαν στο Εδιμβούργο και όλα ζωγραφίστηκαν από τον Raeburn. Ώριμα έργα περιλαμβάνουν το δικό του πορτρέτο και αυτό του Sir Henry Moncrieff Wellwood, μια προτομή του Δρ Wardrop από το Torbane Hill, δύο ολόσωμα του Adam Rolland από το Gask, τους αξιοσημείωτους πίνακες του Lord Newton και του Δρ Alexander Adam στην Εθνική Πινακοθήκη της Σκωτίας και αυτό του William Macdonald από το St Martin's. Εκτός από τον εαυτό του, ο Ράεμπερν ζωγράφισε μόνο δύο καλλιτέχνες, ένας εκ των οποίων ήταν ο Σερ Φράνσις Λέγκατ Τσάντρεϊ , ο σημαντικότερος και πιο διάσημος Βρετανός γλύπτης του πρώτου μισού του 19ου αιώνα.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ο Ρέμπερν και ο Τσάντρεϊ ήταν στενοί φίλοι και ότι ο Ρέμπερν έδωσε εξαιρετική προσοχή στην εκτέλεση του πορτρέτου του γλύπτη, ενός από τα ώριμα αριστουργήματα του ζωγράφου σε μήκος προτομής.

Σύντομα ασχολήθηκε με την παραγωγή προσεκτικά ολοκληρωμένων μικρογραφιών πορτρέτων . Συναντώντας επιτυχία και χορηγία, επέκτεινε την πρακτική του στην ελαιογραφία, στην οποία ήταν αυτοδίδακτος. Ο Ρέμπερν βοηθήθηκε ιδιαίτερα από τον δανεισμό πορτρέτων για αντιγραφή. Σύντομα απέκτησε επαρκή δεξιότητα ώστε να αποφασίσει να αφιερωθεί αποκλειστικά στη ζωγραφική. Ο George Chalmers (1776, Δημαρχείο Ντανφέρμλαϊν) είναι το παλαιότερο γνωστό πορτρέτο του.

Ο Αιδεσιμότατος Ρόμπερτ Γουόκερ κάνει πατινάζ στη λίμνη Ντάντινγκστον , πιο γνωστός ως «Ο Υπουργός Πατινάζ» (δεκαετία του 1790), Εθνική Πινακοθήκη της Σκωτίας (Πηγή: Wikipedia/Creative Commons)

Το 1812 εξελέγη πρόεδρος της Εταιρείας Καλλιτεχνών στο Εδιμβούργο και το 1814 μέλος της Βασιλικής Σκωτικής Ακαδημίας, και τον επόμενο χρόνο πλήρες μέλος. Στις 29 Αυγούστου 1822 έλαβε τον τίτλο του ιππότη κατά την επίσκεψη του Βασιλιά Γεωργίου Δ΄ στη Σκωτία και διόρισε τον επικεφαλής της Αυτού Μεγαλειότητας για τη Σκωτία στο Hopetoun House . Πέθανε στο Εδιμβούργο λίγο αργότερα, στις 8 Ιουλίου 1823.

Ο Ρέμπερν διέθετε όλα τα απαραίτητα προσόντα ενός δημοφιλούς και επιτυχημένου ζωγράφου πορτρέτων. Ήταν σε θέση να δημιουργήσει μια αποκαλυπτική και δυναμική ομοιότητα. Το έργο του διακρίνεται για την ισχυρή απόδοση χαρακτήρων, τον έντονο ρεαλισμό, τα δραματικά και ασυνήθιστα εφέ φωτισμού και τον γρήγορο και ευρύ χειρισμό του πιο αποφασιστικού είδους.

Ήταν ασυνήθιστος μεταξύ πολλών από τους σύγχρονούς του, όπως ο Ρέινολντς, όσον αφορά την έκταση της φιλοσοφίας του να ζωγραφίζει απευθείας από τη ζωή. Δεν έκανε προκαταρκτικά σκίτσα. Αυτή η στάση εξηγεί εν μέρει τις συχνά χονδροειδείς μορφές και τους αντικρουόμενους χρωματικούς συνδυασμούς που χρησιμοποιούσε, σε αντίθεση με το πιο εκλεπτυσμένο στυλ του Τόμας Γκέινσμπορο και του Ρέινολντς. Ωστόσο, αυτές οι ιδιότητες και εκείνες που αναφέρθηκαν παραπάνω προλαβαίνουν πολλές από τις μεταγενέστερες εξελίξεις στη ζωγραφική του 19ου αιώνα, από τον ρομαντισμό έως τον ιμπρεσιονισμό.

Ο Ρέμπερν πέθανε στο St Bernard's House του Στόκμπριτζ στο Εδιμβούργο. Είναι θαμμένος στο νεκροταφείο του St. Cuthbert, δίπλα στον ανατολικό τοίχο (το μνημείο που είχε ανεγείρει ο Ρέμπερν εκ των προτέρων), αλλά έχει και ένα δεύτερο μνημείο στην εκκλησία του St John the Evangelist, στο Εδιμβούργο. Το ατελιέ του στο York Place αναλήφθηκε από τον καλλιτέχνη Κόλβιν Σμιθ.

Το ατελιέ του Ρέμπερν στο New Town του Εδιμβούργου (Πηγή: Wikipedia / Creative Commons)

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Wikipedia