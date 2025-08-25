Τζια: Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δ. Παρασκευής εξηγεί πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας

Στα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν στην Τζια αναφέρθηκε ο καθηγητής επιδημιολογίας, Δημήτρης Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας, ο καθηγητής και μέλος του ΕΟΔΥ, κ. Παρασκευής τόνισε αρχικά ότι «πρόκειται για ένα φαινόμενο που ξεκίνησε περί τις 12 -13 Αυγούστου, παρουσίασε κορύφωση τις προηγούμενες ημέρες και στην κορύφωση είχαμε περίπου 30 περιστατικά που επισκέφθηκαν το περιφερειακό ιατρείο».

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι «από την Παρασκευή που μετέβη το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί παρουσιάζεται ύφεση στο φαινόμενο με πολύ μικρότερο αριθμό να επισκέπτεται το ιατρείο».

«Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει ήδη λάβει δείγματα τόσο βιολογικά όσο και περιβαλλοντικά προκειμένου να διερευνήσει την πιθανή πηγή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, τόνισε ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι πολύ ήπια και κανένα περιστατικό προς το παρόν δεν έχει νοσηλευτεί.

Σε ερώτηση για το πού αποδίδει την αιτία της εμφάνισης των κρουσμάτων, ο κ Παρασκευής είπε ότι είναι πολύ πιθανό η αρχική πηγή να βρίσκεται στο νερό και στο φαγητό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε μετάδοση και από άνθρωπό σε άνθρωπο. «Ναι, είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε κάποιον ιό που αρχικά έχει μεταδοθεί μέσω του νερού ή της τροφής, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι υπό διερεύνηση», ανέφερε.

Για όσους παραθερίζουν ακόμα στο νησί της Κέας ο καθηγητής είπε: «Θα τους συμβουλεύαμε αν τυχόν εμφανίσουν συμπτώματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην προσωπική τους υγιεινή, πολύ καλό πλύσιμο των χεριών ιδιαίτερα όταν επισκέπτονται την τουαλέτα, αν τυχόν έχουν συμπτώματα να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή, ειδικά οι περισσότερο ευάλωτοι».

«Δεν θα λέγαμε να μην κάνουν χρήση του νερού αλλά να είναι περισσότερο επιφυλακτικοί σχετικά με την χρήση του νερού», κατέληξε.