Α. Σκέρτσος: Και στο κρίσιμο πεδίο των μεταμοσχεύσεων κάτι αλλάζει

Στη δωρεά οργάνων, αυτήν την «προσφορά ζωής», όπως την χαρακτηρίζει, αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ξεκινώντας από συγκριτικά στοιχεία, «το 2019 πραγματοποιήθηκαν 226 μεταμοσχεύσεις οργάνων στη χώρα μας ενώ το 2025 έκλεισε με 378 μεταμοσχευτικές επεμβάσεις, δηλαδή 152 περισσότερες. Μια αύξηση της τάξης του 67% που αποτελεί και την καλύτερη επίδοση ιστορικά για τα ελληνικά δεδομένα.

Ταυτόχρονα, το 2025 μπορεί να χαρακτηριστεί και ως έτος ορόσημο στην ιστορία της δωρεάς οργάνων. Χάρη στην ψηφιοποίηση του εθνικού μητρώου δωρεάς οργάνων και ιστών, την απλοποίηση της εγγραφής σε αυτό μέσω του gov.gr και την ενεργητική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, προστέθηκαν περισσότεροι από 30.000 νέοι δωρητές οργάνων σε αυτό. Από 27.000 πλέον οι δωρητές οργάνων είναι 57.000».

Όλα αυτά, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, «δεν συνέβησαν τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς του Υπουργείου Υγείας που έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας και στο εξαιρετικά κρίσιμο και ευαίσθητο πεδίο των μεταμοσχεύσεων.

Με το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο που αποτελεί πρότυπο μεταμοσχευτικό κέντρο, τις συνολικά 20 μεταμοσχευτικές μονάδες σε όλη τη χώρα, την αύξηση των συντονιστών μεταμοσχεύσεων και την ευρεία ψηφιοποίηση που έχει δρομολογηθεί, η Ελλάδα καλύπτει πλέον με σταθερά και γοργά βήματα την απόσταση που τη χώριζε από την υπόλοιπη Ευρώπη».

Όμως, συνεχίζει, «πέρα από την προφανή ιατρική αξία και αναγκαιότητά τους, οι μεταμοσχεύσεις είναι σημαντικές και για έναν ακόμη λόγο: μας θυμίζουν ότι είμαστε κοινωνία κι έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον.

Η δωρεά ενός οργάνου μετατρέπει την απώλεια σε προσφορά ζωής. Οι μεταμοσχεύσεις υπενθυμίζουν ότι η υγεία δεν είναι ατομικό προνόμιο, αλλά συλλογική υπόθεση, και ότι η ανθρωπιά μας μετριέται από την προθυμία να στηρίξουμε τον άλλον, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας».

Κλείνοντας ο Άκης Σκέρτσος παραθέτει την ηλεκτρονική διεύθυνση για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών «εύκολα και γρήγορα και μέσω gov.gr»: https://www.gov.gr/.../phakel.../delose-doreas-organon-iston