OnHOME: Διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον σε όλη την ΕE

Η στήλη έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κορυφαία μεταρρύθμιση στον χώρο της Υγείας, που αφορά τη διανομή φαρμάκων «κατ’ οίκον» σε 120.000 ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Σε ασθενείς οι οποίοι μέχρι πρότινος ελάμβαναν τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Και οι οποίοι θα λαμβάνουν πλέον τα φάρμακα στην οικία τους, στην εργασία τους, στους χώρους των θεραπειών τους ή όπου οι ίδιοι επιθυμούν.

Με ταχύτητα, με ασφάλεια, με άνεση, δίχως ταλαιπωρία και ανάγκη μετακίνησης. Δηλαδή πλέον οι ευπαθείς ομάδες ασθενών – συμπολιτών μας, θα πάψουν να βασανίζονται, για να τους χορηγούνται τα φάρμακα τους. Φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα, για να αντιμετωπίζουν τις χρόνιες παθήσεις τους.

Ωστόσο, αυτή η τόσο σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία βελτιώνει το επίπεδο ζωής μιας μεγάλης ομάδας ευπαθών συμπολιτών μας, υπονομεύεται από τα γνωστά συμφέροντα, τα οποία ανθίστανται απέναντι σε κάθε αλλαγή. Δηλαδή από τους συνδικαλιστές που θεωρούν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες τους ανήκουν και από τις συντεχνίες που δεν αντιλαμβάνονται ο κόσμος.

Έτσι, στο άρθρο «ποιοι μποϊκοτάρουν την μεταρρύθμιση της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων», καθώς και στο άρθρο «η διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον και το avanti popolo των φαρμακοποιών», είχαν παρουσιαστεί οι μάχες οπισθοφυλακής που δίνουν όλοι όσοι αντιστρατεύονται την μεταρρύθμιση. Συκοφαντώντας το νέο σύστημα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, μιλώντας για διανομή φαρμάκων μέσω «courier» και «όχι δια χειρός φαρμακοποιού». Λες και τα συστήματα μεταφοράς και οι ακολουθούμενες διαδικασίες δεν είναι σχεδιασμένες και πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΥΥ. Λες και η λειτουργία της νέας υπηρεσίας δεν βασίζεται πάνω σε ειδικά αδειοδοτημένους και εντεταλμένους φαρμακοποιούς, αλλά στελεχώνεται από άσχετους ναυτικούς, υδραυλικούς, μαθηματικούς ή καφετζήδες.

Αναγνώστης της στήλης από τις Βρυξέλλες, με αφορμή τα προαναφερθέντα άρθρα, μας ενημέρωσε σχετικά με τις αντίστοιχες προσπάθειες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν, υπάρχει η Συμμαχία OnHOME, «Online Order and Home Delivery of Medicines Alliance (OnHOME)», που έχει ως μοναδικό στόχο να επιτρέψει στους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη να λαμβάνουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακά τους ηλεκτρονικά, απευθείας στο σπίτι τους ή στη διεύθυνση παράδοσης της επιλογής τους. Ήδη εννέα κράτη – μέλη προσφέρουν αυτή την υπηρεσία, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην κορυφή, όσον αφορά το επίπεδο της οργάνωσης, της ψηφιακής υποστήριξης, καθώς και των πιστοποιημένων συστημάτων μεταφοράς και διανομής των φαρμάκων.

Η Συμμαχία OnHOME στοχεύει να εξαλείψει αυτήν την υπάρχουσα ανισότητα, έτσι ώστε οι ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ, δηλαδή και στις υπόλοιπες 18 χώρες, να μπορούν να απολαμβάνουν την ευκολία και την αποδοτικότητα ενός ασφαλούς και προστατευμένου τρόπου παραλαβής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων απευθείας στο σπίτι τους ή στη διεύθυνση παράδοσης της επιλογής τους.

Η Συμμαχία OnHOME υποστηρίζει και ενθαρρύνει όλους τους παρόχους υπηρεσιών Υγείας να προσφέρουν αυτήν την επιπλέον επιλογή για τους ασθενείς. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους χρόνιους και ανάπηρους ασθενείς, καθώς και για όσους ζουν σε αγροτικές, σε απομακρυσμένες και σε δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και για τους φροντιστές τους.

Τον περασμένο Μάρτιο η Συμμαχία OnHOME έχει διοργανώσει μια ειδική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών λύσεων υγείας για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη. Η εκδήλωση αποτελούσε ένα κάλεσμα για δράση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, από το σύνολο των μελών της Συμμαχίας OnHOME από όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Στην εκδήλωση η «Ισότιμη Πρόσβαση στα Φάρμακα σε όλη την Ευρώπη: Ο Ρόλος των Ψηφιακών Λύσεων» πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς συζήτησαν για τη δυναμική παρέμβαση των ψηφιακών τεχνολογιών υγείας στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στα φάρμακα, αλλά και την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων που συχνά παρουσιάζεται.

Παρά την πρόοδο της Ευρώπης στον τομέα της υγείας, οι ανισότητες στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων και στην προσβασιμότητα σε αυτά, παραμένουν. Ιδιαίτερα σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και κατοίκους απομακρυσμένων ή αγροτικών περιοχών. Αυτές οι ανισότητες καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για καινοτόμες λύσεις, με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος πρόσβασης.

Οι ομιλητές εξέτασαν πώς τα ψηφιακά εργαλεία, όπως τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, οι ηλεκτρονικές συνταγές ή οι φορείς που προσφέρουν συμπληρωματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ισότιμη πρόσβαση για τους ασθενείς, ιδιαίτερα για τους χρόνιους ασθενείς, τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, τους ασθενείς με αναπηρία ή όσους ζουν σε αγροτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και τη διαφάνεια στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων τόσο εντός μιας χώρας, όσο και διασυνοριακά.

Οι συμμετέχοντες κάλεσαν τους υπεύθυνους χάραξης των κεντρικών ευρωπαϊκών πολιτικών να δώσουν προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση κατά την τρέχουσα αναθεώρηση της Γενικής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, καθώς και στον πρόσφατα δημοσιευμένο Ευρωπαϊκό Νόμο για τα λεγόμενα «κρίσιμα φάρμακα», διασφαλίζοντας ότι όλοι οι ασθενείς - ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή ασθένειας - θα μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας.

Η διανομή των φαρμάκων «κατ’ οίκον», αποτελεί μια κορυφαία κατάκτηση για όσες χώρες το έχουν επιτύχει και μια κορυφαία πρόκληση για όσες χώρες επιχειρούν να την υιοθετήσουν. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ασφαλείς και γρήγορες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, αποτελεί έναν πανευρωπαϊκό στόχο.

Αλήθεια πόσο οπισθοδρομικές, γραφικές αλλά και επικίνδυνες μοιάζουν οι μάχες που δίνουν οι συνδικαλιστές του ΕΟΠΥΥ και οι συντεχνίες των φαρμακοποιών, απέναντι σε αυτό το πανευρωπαϊκό σχέδιο; Για οποίο ομονοούν όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές πτέρυγες και υποστηρίζουν οι σημαντικότεροι φορείς και πάροχοι υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη.