Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η Ελλάδα πλέον συνδιαμορφώνει κρίσιμες πολιτικές υγείας στην ΕΕ

Τη δυνατότητα να παρουσιάσει όλες τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που λαμβάνονται από τη χώρα μας, σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είχε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετέχοντας στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας- Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Καρδιαγγειακή Υγεία (European Alliance for Cardiovascular Health), που φιλοξενήθηκε στις Βρυξέλλες.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, εκπροσωπώντας τη χώρα μας, είχε σειρά επαφών τόσο με την εκλεγμένη πρόεδρο της ΕSC (European Society of Cardiology), Σεσίλια Λίντε, όσο και με τον επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλιβερ Βάρχελι, με την ατζέντα των συνομιλιών να επικεντρώνεται στο επικείμενο ευρωπαϊκό σχέδιο για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ευρώπη.

Όπως επεσήμανε η κ. Αγαπηδάκη, η σημαντική πρόοδος που συντελείται στον τομέα της πρόληψης στην Ελλάδα, αναγνωρίζεται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά και στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μέσω του οποίου σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες στη χώρα μας έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εντοπίσει έγκαιρα ευρήματα, προστατεύοντας τη ζωή τους.

«Η Ελλάδα πλέον είναι σε θέση να συνδιαμορφώνει κρίσιμες πολιτικές υγείας, που αλλάζουν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαιτέρως στη σημασία της οριζόντιας εφαρμογής προληπτικών εξετάσεων στον πληθυσμό, με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν στο νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων (EU Cardiovascular Health Plan). Όπως σημείωσε, τα οργανωμένα προγράμματα screening αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και τη μείωση της νοσηρότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα.