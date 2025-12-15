ΔΥΠΑ: Σύσταση δύο νέων ειδικών προγραμμάτων ΠΟΕΔΗΝ για τη δημόσια υγεία

Υλοποιείται η δέσμευση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για ανανέωση όλων των συμβάσεων του ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω, που εργάζονται στις δομές υγείας.

«Με απόφαση της ΔΥΠΑ συστήθηκαν δύο νέα ειδικά προγράμματα που αφορούν μόνο τη Δημόσια Υγεία και λαμβάνουν το όνομα ΠΟΕΔΗΝ, δείγμα των πιέσεων που έχουμε ασκήσει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «συστήνεται νέο πρόγραμμα για τους 1.300 που εργάζονται, για δύο ακόμα έτη μετά την ανανέωση από το πρώτο πρόγραμμα. Με το πρόγραμμα αυτό θα επαναπροσληφθούν για 5ο και 6ο έτος. Επίσης, συστήνεται πρόγραμμα 1.500 θέσεων 57 ετών και άνω που αφορά την επαναπρόσληψη για δύο έτη του ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ όσων εργάζονται με την αρχική σύμβαση δύο ετών. Με το πρόγραμμα αυτό θα επαναπροσληφθούν για 3ο και 4ο έτος. Όσων συναδέλφων οι συμβάσεις έχουν ήδη λήξει θα επαναπροσληφθούν».

Στο υπουργείο Εργασίας κοινοποιήθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της ΔΥΠΑ που αφορά τα παραπάνω δύο προγράμματα και ετοιμάζεται προς έκδοση η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Εργασίας, Οικονομικών, Εσωτερικών).

«Για πρώτη φορά ανανεώνονται συμβάσεις στους ίδιους φορείς του Δημοσίου, εργαζομένων των εν λόγω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ», σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων της το προηγούμενο διάστημα.

Αναμένεται μέσα στο 2026 νέα εκκίνηση των εν λόγω προγραμμάτων για ανέργους 55 ετών και άνω στο οποίο θα συμπεριληφθούν οι δομές Δημόσιας Υγείας.

«Πέραν της ανανέωσης των συμβάσεων, που είναι δεδομένη, των συναδέλφων του ειδικού προγράμματος των 4.000, θα συνεχίσουμε τους αγώνες για την μισθολογική εξίσωση και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας», καταλήγει η ΠΟΕΔΗΝ.