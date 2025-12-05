Αδ. Γεωργιάδης: Με την προκήρυξη των 143 θέσεων στοχεύουμε στην ουσιαστική ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης σε όλη την επικράτεια

«Με την προκήρυξη των 143 θέσεων, που σε μεγάλο βαθμό αφορούν νοσηλευτικές μονάδες της περιφέρειας, στοχεύουμε στην ουσιαστική ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης σε όλη την επικράτεια», ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Σήμερα αναρτήθηκε η προκήρυξη 196 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα esydoctors αρχίζει στις 29.12.2025 και λήγει στις 14.1.2026. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται 143 θέσεις για τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το ΝΙΜΤΣ, καθώς και 53 θέσεις για τις δομές των Περιφερειακών Δικτύων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Με την προκήρυξη των 143 θέσεων, που σε μεγάλο βαθμό αφορούν νοσηλευτικές μονάδες της περιφέρειας, στοχεύουμε στην ουσιαστική ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης σε όλη την επικράτεια. Σε συνέχεια των προσφάτων επισκέψεων μου στο Γ.Ν. Δράμας τον Σεπτέμβριο (την πρώτη με τα επεισόδια που δεν με άφησαν δια της βίας να μπω και την δεύτερη που μου έδωσαν λουλούδια και μου ζήτησαν συγγνώμη), προκηρύσσονται 9 θέσεις για το νοσοκομείο αυτό, εκ των οποίων οι 7 αφορούν στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας (5 για την Παθολογική Κλινική, 1 για το ΤΕΠ και 1 για τη ΜΕΘ). Πρόκειται για την μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη για παθολόγους σε Περιφερειακό Νοσοκομείο στην ιστορία του ΕΣΥ.

Υπενθυμίζω επίσης ότι το νοσοκομείο είναι ενταγμένο από μένα σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α και ότι για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτή της Εσωτερικής Παθολογίας, που υπηρετούν σε άγονες περιοχές κατηγορίας Α, έχει προβλεφθεί η καταβολή επιπλέον οικονομικού κινήτρου ύψους 600€ πάνω από τον βασικό μηνιαίο μισθό. Επιπλέον ο Δήμος Δράμας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, στην προσπάθειά τους να βρούμε παθολόγους και να λύσουμε το πρόβλημα της παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Δράμας επιδοτούν με +1500€ μηνιαίως για φαγητό και ενοίκιο σπιτιού κάθε παθολόγο που θα προσληφθεί με την προκήρυξη αυτή.. Άρα οι παθολόγοι στη Δράμα πλέον θα εισπράττουν επιπρόσθετα του μισθού τους ως ιατροί του ΕΣΥ, +7.200€ ετησίως από το Υπουργείο Υγείας και σε έξοδα ενοικίου και διατροφής +18.000€ δηλαδή +25.200€ ετησίως επιπλέον του μισθού τους.

Με αυτά τα κίνητρα πιστεύω ότι αποδεικνύουμε το πραγματικό μας ενδιαφέρον για την Δράμα και αποδεικνύω γιατί έκανα εκεί αυτό το επεισοδιακό ταξίδι. Με τις 53 θέσεις ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων προκηρύσσονται για πρώτη φορά και μόνιμες θέσεις για τις δομές ψυχικής υγείας από τη σύσταση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με την κάλυψη των οποίων προσβλέπουμε στη σημαντική ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Προχωρούμε μπροστά διαρκώς για ένα καλύτερο ΕΣΥ όπως αξίζει στους συμπολίτες μας.