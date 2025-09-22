Αδ. Γεωργιάδης: Με το νέο σύστημα για ραντεβού στα νοσοκομεία προσθέσαμε 7 εκατ. τον χρόνο χωρίς να δώσουμε 1 ευρώ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας αναφέρθηκε στο νέο σύστημα με το οποίο θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες στα νοσοκομεία από την 1η Οκτωβρίου, δηλώνοντας πως με τον τρόπο αυτό προστέθηκαν 7 εκατ. τον χρόνο στα 3 εκατ. που ήταν διαθέσιμα με το υπάρχων σύστημα.

«Σκοπός είναι να κάνουμε την πρόσβαση σε ραντεβού με γιατρό πανεύκολη – μιλάμε για τα πρωινά δωρεάν ραντεβού» είπε στο Action24 ο υπουργός Υγείας εξηγώντας ότι ήδη «70 νοσοκομεία έχουν ανεβάσει τα ραντεβού τους στην πλατφόρμα».



Αφού υπενθύμισε πως «όταν κάναμε την πλατφόρμα με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, πήγαμε από τους 3 μήνες αναμονή, στις 3 ημέρες» σημείωσε ότι «το σύνολο των διαθεσίμων ραντεβού στα νοσοκομεία ήταν 3 εκατ. τον χρόνο και σου έδινε αναμονή από 1 έως 4 μήνες ανάλογα την ειδικότητα και το νοσοκομείο. Με το νέο σύστημα προσθέσαμε αλλά 7 εκατομμύρια ραντεβού και τα 3 τα κάναμε 10 λόγω της κεντρικής διαχείρισης».

Όπως εξήγησε «μόλις τα καταγράψαμε φάνηκαν τα κενά. Χωρίς να δώσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον, δώσαμε επιπλέον 7 εκατομμύρια ραντεβού».

Όσον αφορά, δε, τις καταγγελίες για καθυστερήσεις στις πληρωμές των γιατρών για τα απογευματινά χειρουργεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι είναι απλήρωτοι για τα 2 τελευταία τιμολόγια. Τα χρήματα υπάρχουν, κανείς δεν θα τα χάσει, είναι θέμα εκκαθάρισης. Είναι διαδικαστικό θέμα».