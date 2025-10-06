Αδ. Γεωργιάδης: Ασφαλώς χρειάζονται βελτιώσεις, αλλά η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το ΕΣΥ δεν καταρρέει

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς φαίνεται να κερδίζει έδαφος, με σημαντική συμμετοχή πολιτών ήδη από το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του μέτρου.

Επίσης, ο μεγάλος όγκος κλήσεων για ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΕΣΥ στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών «1566», που τεθηκε σε εφαρμογη την 1η Οκτωβρίου και μέσω των πυλών finddoctors.gov.gr και My Health App αποδεικνύει την τεράστια απήχηση και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για το νέο σύστημα το οποίο ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό.

Αξιολόγηση των υπηρεσιών Υγείας

Η διαδικασία της αξιολόγησης των υπηρεσιών Υγείας από τους ασθενείς, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, έχει στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, να εντοπίσει αδυναμίες και να δρομολογήσει βελτιώσεις.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου παρουσιάστηκαν σήμερα από τους υπουργούς Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ειδικότερα, απεστάλησαν 79.237 SMS με ερωτήσεις σε ισάριθμους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές. Από αυτά τα SMS, απαντήθηκαν τα 14.800, δηλαδή ποσοστό 19%.

Ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών βρίσκεται στο 4,04/5.

Το 92% των ασθενών δήλωσαν ότι βρήκαν τον γιατρό που χρειάζονταν και το 91% έλαβε σαφείς οδηγίες από το προσωπικό κατά το εξιτήριο.

Η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου λαμβάνει ποσοστό 78%.

Χαμηλά βρίσκονται τα ποσοστά ικανοποίησης των νοσηλευομένων που αφορούν στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού (61%).

Χαμηλή βαθμολογία συγκέντρωσαν η ικανοποίηση των ασθενών που αφορά στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού (61%), οι τομείς της σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης, αλλά και η ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους.

Επίσης, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν συμπεράσματα, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, ανά νοσοκομείο και ανά κλινική.

Σχετικά με τη χαμηλή βαθμολογία που έλαβε η ενημέρωση από το προσωπικό των νοσοκομείων για τα δικαιώματά των ασθενών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σε συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών στη δημιουργία γραφείων ενημέρωσης σε όλα τα νοσοκομεία. «Ασφαλώς υπάρχουν δυσκολίες, ασφαλώς χρειάζονται βελτιώσεις. Αλλά η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το ΕΣΥ δεν καταρρέει».

Στην αξιολόγηση συμμετέχουν ασθενείς, που διαβιούν μόνιμα (με ενεργό ΑΜΚΑ) εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ πρέπει έχουν συμπληρώσει χρόνο νοσηλείας τουλάχιστον μία ημέρα σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ κατά το χρόνο έκδοσης του εξιτηρίου και να έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης το αργότερο έως την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου από νοσοκομείο του ΕΣΥ

Μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου από το Νοσοκομείο αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο νοσηλευθέντα ασθενή γραπτό μήνυμα (SMS), στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει καταχωρηθεί από τον ασθενή στο σύστημα άυλης συνταγογράφησης.

Οι ερωτήσεις είναι 35, ο χρόνος συμπλήρωσης είναι τα 3 λεπτά και το sms παραμένει ενεργοποιημένο για επτά ημέρες μετά την αποστολή του.

Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν σφη διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών Υγείας.

1566, finddoctors.gov.gr και My Health App

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας από τα τηλεφωνικά κέντρα της γραμμής «1566», καταγράφηκαν περισσότερες από 600.000 κλήσεις πολιτών και κλείστηκαν 200.000 ραντεβού.

Επίσης σε 127 νοσοκομεία, προστέθηκαν 7 εκατ. ραντεβού και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα.

«Καταγράφεται σημαντική βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με αισθητή μείωση του χρόνου αναμονής, παρά τον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο κλήσεων, ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι το «1566», που είναι ενεργό από τον Ιούλιο συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα Υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του «1566» ο πολίτης κλείνει ραντεβού σε νοσοκομείο ή σε γιατρό για ηλεκτρονική συνταγοράφηση, για προσωπικό γιατρό, για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να πληροφορηθεί σε ποιο φαρμακείο πλησίον του θα βρει το φάρμακο που έχει ανάγκη, πώς θα παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι του, για προληπτικά προγράμματα δημόσια υγείας, για πρόγραμμα εμβολιασμών και οτιδήποτε άλλο αφορά υπηρεσία Υγείας.

Όλα τα δημόσια νοσοκομεία εντάχθηκαν στο ενοποιημένο σύστημα ψηφιακών ραντεβού του ΕΣΥ, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.