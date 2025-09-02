Υποχώρηση στις ευρωαγορές μετά τις δηλώσεις Σνάμπελ για τα επιτόκια

Νευρικότητα καταγράφεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τρίτη, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να κινούνται στο «γαλαξία» των κεντρικών τραπεζών και να αναμένουν να δουν τις αποφάσεις για τα επιτόκια.

Στο νευρικό κλίμα συμβάλλουν οι δηλώσεις που έκανε το μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία «έδειξε» στο ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στην Ευρωζώνη.

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η Σνάμπελ ανέφερε πως «οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας θα οδηγήσει σε αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων».

Η παραπάνω αναφορά έρχεται να «σβήσει» τις όποιες ελπίδες των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ την ερχόμενη εβδομάδα, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Πέρα από τις δηλώσεις της Σνάμπελ, οι προβολείς εστιάζουν στην ανακοίνωση για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατά τον Αύγουστο (στις 12:00 της Τρίτης, ώρα Ελλάδας). Μια μέτρηση στο 2% -στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη- θα «κλειδώσει» τις εκτιμήσεις για μη μείωση των επιτοκίων της ευρωτράπεζας την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως ακόμα με μεγάλη προσοχή αναμένονται τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την προσεχή Παρασκευή και τα οποία αναμένεται να δώσουν στους επενδυτές καλύτερη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις στη νομισματική πολιτική της Fed.

H εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έχανε 0,5% στις 548 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 υποχωρούσε 0,54% στις 5.338 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έπεφτε 0,43% στις 9.157 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX διολίσθαινε 0,71% στις 23.849 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 έγραφε πτώση 0,07% στις 7.702 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο εμφάνιζε πτώση 0,42% στις 42.220 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχωρούσε 0,35% στις 14.877 μονάδες.

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Πτώση κοντά στο 3% σημείωναν στην αγορά της Ελβετίας οι μετοχές της Nestle, μετά την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου Λοράν Φρεξέ από την εταιρεία τροφίμων έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο ίδιος απομακρύνθηκε για δεν προχώρησε στην αποκάλυψη ερωτικής σχέσης που διατηρούσε με υφιστάμενη του.