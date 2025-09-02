Σνάμπελ (ΕΚΤ): Η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Fed θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων

Η περιορισμός της ανεξαρτησίας της Fed μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού αντί για μείωση, διαταράσσοντας παράλληλα ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δήλωσε η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί μεγάλη πίεση στην Fed να μειώσει τα επιτόκια και έχει συζητήσει δημοσίως την απόλυση του Προέδρου της Fed Τζέρομ Πάουελ, τον οποίο έχει αποκαλέσει «βλάκα» και «ηλίθιο» επειδή δεν υπέκυψε στις απαιτήσεις του.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας θα οδηγήσει σε αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων», δήλωσε η Σνάμπελ σε συνέντευξή της στο Reuters.

«Το ζήτημα είναι πολύ σαφές όσον αφορά τα οφέλη της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας: μειώνει τα ασφάλιστρα κινδύνου και διευκολύνει τις συνθήκες χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις», πρόσθεσε η ακαδημαϊκός που διευθύνει τις αγοραίες πράξεις της ΕΚΤ.

Ο Τραμπ ζητά χαμηλότερα επιτόκια για να τονώσει τις επενδύσεις και να ανακουφίσει τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων από τα υψηλά επιτόκια.

Ωστόσο, οι μειώσεις των επιτοκίων για πολιτικούς λόγους θα έδιναν το σήμα ότι η Fed είναι διατεθειμένη να ανεχθεί υψηλότερο πληθωρισμό, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι κατέχουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, βασιζόμενοι στην πολιτική βεβαιότητα της Fed.

«Εάν χάσει την ανεξαρτησία της η Fed – και ελπίζω πολύ ότι αυτό δεν θα συμβεί – αυτό θα είναι πολύ αποσταθεροποιητικό για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα έχει επίσης αντίκτυπο στην ΕΚΤ», τόνισε η Σνάμπελ.

Μια τέτοια απώλεια εμπιστοσύνης μπορεί να ωθήσει προς τα πάνω το κόστος των μακροπρόθεσμων δανείων, το οποίο είναι πιο σημαντικό από τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας για στεγαστικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια, ενδεχομένως αναιρώντας κάθε προσπάθεια της Fed να ελαφρύνει το χρηματοδοτικό βάρος.

Οι ΗΠΑ μπορούν επίσης να εξάγουν υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς το βασικό δίδαγμα της πανδημίας ήταν ότι οι χώρες προσπαθούν να καταπολεμήσουν τις παγκόσμιες πληθωριστικές εξελίξεις, δήλωσε η Σνάμπελ

Αν και μια τέτοια απώλεια εμπιστοσύνης μπορεί επίσης να απειλήσει την υπεροχή του δολαρίου στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν υπάρχει προς το παρόν εναλλακτική λύση για το δολάριο, πρόσθεσε.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν το αμερικανικό δολάριο μπορεί να διατηρήσει την τρέχουσα θέση του. Τείνω να πιστεύω ότι μπορεί, όμως αν δεν είναι σε θέση να το κάνει, τότε δεν είναι σαφές τι θα συμβεί στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επειδή δεν υπάρχει σαφής εναλλακτική λύση», είπε η Σνάμπελ. «Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν βρίσκεται σε θέση να ζήσει εύκολα χωρίς το δολάριο ΗΠΑ ως βασικό νόμισμα».