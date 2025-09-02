Ο ρόλος της έρευνας στην περιφερειακή ανάπτυξη με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη – Επέκταση του ΕΚΕΤΑ στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Σε κόμβο έρευνας και τεχνολογίας για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη, με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που φέτος γιορτάζει τα 25 του χρόνια, να επιταχύνει τις επενδύσεις, τις υποδομές στην Περιφέρεια και τις συνεργασίες του.Με 42 πατέντες μόνο το 2024, 23 spin-off εταιρείες και πέντε παραρτήματα σε όλη τη χώρα, το ΕΚΕΤΑ μπαίνει σε νέα φάση ανάπτυξης, ενώ η επικείμενη εγκατάστασή του στο Thess INTEC προβλέπεται να δημιουργήσει 11.000 τ.μ. ερευνητικών υποδομών, με δυνατότητα επέκτασης κατά 5.000 τ.μ., φέρνοντας ακόμη πιο κοντά την επιστημονική γνώση με την επιχειρηματική καινοτομία.

