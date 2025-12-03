Αγροτικές κινητοποιήσεις: Επιταχύνεται η καταβολή επιδοτήσεων - Ανοιχτή σε διάλογο η κυβέρνηση

Σε μια γραμμή ισορροπίας - διατηρώντας ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και ταυτόχρονα διαμηνύοντας ότι αποκλεισμοί καίριων σημείων δεν θα γίνουν ανεκτοί - επιχειρεί να κινηθεί η κυβέρνηση, προτάσσοντας το «δόγμα» που λέει «ναι στον διάλογο, όχι στα μπλόκα που στρέφονται κατά της ίδιας της κοινωνίας».

Από τη μία πλευρά, το κυβερνητικό επιτελείο υπενθυμίζει τον διάλογο με τους αγρότες πριν από δύο χρόνια, που οδήγησε, όπως σημειώνει, στην ικανοποίηση δύο διαχρονικών αιτημάτων τους, την μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας. Από την άλλη, εξίσου σαφής είναι και η θέση της κυβέρνησης ότι «είναι το καθήκον της αστυνομίας να ανοίξει την κυκλοφορία», με κυβερνητικά στελέχη να σημειώνουν ότι «το πώς θα το κάνει, στον σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση, θα το αποφασίσουν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, επέλεξε χαμηλούς τόνους, δίνοντας το στίγμα κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για μια «δύσκολη μεταβατική περίοδο» εξαιτίας των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας, ωστόσο ότι όταν ολοκληρωθεί η υπαγωγή του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, «θα έχει δημιουργηθεί πια μια τελείως νέα πραγματικότητα, με ένα νέο, αξιόπιστο, γρήγορο, πολύ πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς παραγωγούς», όπως είπε.

«Κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι από τα 3,1 δισεκατομμύρια το 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια φέτος.

Η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στην ανάδειξη των συνεπών και έντιμων, όπως λέει, παραγωγών, επισημαίνοντας ότι θα είναι ευνοημένοι, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει, με νόημα, «δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει να πληρωθούν και από πάνω όσοι έχουν εντοπιστεί με ψευδείς δηλώσεις ή ήδη διώκονται από τη Δικαιοσύνη». Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το «σήμα» ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, θυμίζοντας ότι «πολλές φορές έχει σκύψει και έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών», αφήνοντας, παράλληλα, χαραμάδα ικανοποίησης και άλλων αιτημάτων, που διατυπώνονται, όπως η παράταση της χαμηλής τιμής του ρεύματος. «Αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε, πάντως, στους αγρότες, χωρίς να χρησιμοποιήσει την προειδοποίηση περί αστυνομικής παρέμβασης, σημειώνοντας ότι οι ίδιοι «αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους», καθώς, τόνισε, «προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Με την περιφέρεια να παίζει κομβικό ρόλο, ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι «η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα αλλά και η μετατροπή του σε μια πραγματικά αναπτυξιακή ''μηχανή'' -είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής». Αν και παραδέχθηκε για μια ακόμη φορά καθυστερήσεις στην κυβερνητική αντίδραση, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι διορθώνονται στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Το κυβερνητικό επιτελείο σημειώνει ότι «για πολλές δεκαετίες ο πρωτογενής τομέας ήταν ξεχασμένος», λέγοντας ότι η κυβέρνηση κινείται σε αντίθετη τροχιά. «Κάθε άλλο παρά αδιάφοροι είμαστε, αν δει κανείς τι έχει κάνει η Κυβέρνηση αυτή για να τον ενισχύσει» λένε κυβερνητικά στελέχη και αναφέρονται σε μέτρα που έχουν ληφθεί, μεταξύ αυτών φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, όπως ο ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, η μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και ο μόνιμος μηχανισμός για φθηνότερο ρεύμα. Εξηγώντας τους λόγους που οι προκαταβολές φέτος είναι -κατά μέσο όρο- 25% λιγότερες απ’ ό,τι οι αντίστοιχες περσινές, το Μέγαρο Μαξίμου τονίζει ότι φέτος έγιναν λιγότερες αιτήσεις, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και υπάρχει ένα νέο σύστημα ταυτοποίησης.

Την ίδια ώρα, επιχειρείται να αναδειχθεί και το όφελος που θα έχουν και οι αγρότες, όπως όλοι οι φορολογούμενοι, από την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, γεγονός, που όπως επισημαίνεται θα ευνοήσει και το διαθέσιμο εισόδημα του αγροτικού κόσμου.

Τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά και για την αντίδραση της κυβέρνησης, καθώς αναμένεται οι αγρότες να καθορίσουν την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεών τους. Η σημαντικότερη εκκρεμότητα αυτή την ώρα, φαίνεται να είναι η έλλειψη ενός συντεταγμένου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης, που θα μπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση.