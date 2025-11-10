«Ξέσπασμα» κερδών στις ευρωαγορές μετά από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον

Έντονα ανοδικά κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για τη Δευτέρα, με τους επενδυτές να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι μετά από τις εξελίξεις γύρω από το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ.

Καθώς το shutdown στις ΗΠΑ βρίσκεται στην 40η μέρα -το μακροβιότερο στα χρονικά της χώρας- η Γερουσία «άνοιξε τον δρόμο» στο να τερματιστεί η «παράλυση» που έχει προκαλέσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην αμερικανική οικονομία.

Εάν η Γερουσία τελικά ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο, το πακέτο θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το ενδεχόμενο λήξης του μεγαλύτερου shutdown στα χρονικά των ΗΠΑ μπορεί να άρει την αβεβαιότητα για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και να ενισχύσει τη διάθεση των επενδυτών για τοποθετήσεις στα ταμπλό, η οποία επηρεάστηκε την περασμένη εβδομάδα υπό την ανησυχία για το ύψος των αποτιμήσεων που έχουν φτάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών.

Το κλίμα αισιοδοξίας έρχεται παρά το κλίμα αβεβαιότητας που παραμένει διεθνώς, με τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να αναμένουν μεγαλύτερα αντίκτυπο στην Ευρωζώνη λόγω των δασμών του Τραμπ το 2026.

