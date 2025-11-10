Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: Έως και διπλάσιος ο αντίκτυπος των δασμών του Τραμπ το 2026

Ο αντίκτυπος των δασμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να είναι έως και διπλάσιος το 2026 συγκριτικά με το 2025, αναφέρεται σε έρευνα του BusinessEurope που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις από 36 εθνικές επιχειρηματικές ομοσπονδίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Βρετανία, η Ελβετία, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, οι εμπορικές εντάσεις ενδέχεται να μειώσουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του 2025 κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες για την Ευρωζώνη, την ΕΕ και μια ευρύτερη ομάδα ευρωπαϊκών χωρών. Για το 2026, η αρνητική επίδραση ενδέχεται να είναι 0,5 έως 0,6%, με την Ευρωζώνη να έχει τα χειρότερα αποτελέσματα.

Το BusinessEurope υποστηρίζει πως τα ευρήματα συνάδουν με την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι ο αντίκτυπος των δασμών και της αβεβαιότητας στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης θα είναι πιθανότατα περίπου 0,7% μεταξύ 2025 και 2027.

Αυτό ήταν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, με την αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική να μειώνεται ραγδαία μετά τη συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Ωστόσο, το BusinessEurope ανέφερε ότι οι εταιρείες εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη προβλεψιμότητας και ότι η καθυστερημένη οικονομική επίδραση και η αβεβαιότητα σχετικά με τους μελλοντικούς δασμούς των ΗΠΑ αποτελούν μεσοπρόθεσμες προκλήσεις για την ανάπτυξη.