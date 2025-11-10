ΗΠΑ: Η Γερουσία «άνοιξε τον δρόμο» για να λήξει το μεγαλύτερο ομοσπονδιακό shutdown στα χρονικά

Βήματα προς τη λήξη του «παγώματος» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ έκανε αργά την Κυριακή η Γερουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για να σταματήσει η «παράλυση» των 40 ημερών, αρνητικό ρεκόρ στα χρονικά της χώρας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι γερουσιαστές προώθησαν ένα νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το οποίο θα τροποποιηθεί ώστε να χρηματοδοτήσει την κυβέρνηση μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνει ένα πακέτο τριών νομοσχεδίων για τις πιστώσεις ολόκληρου του έτους.

Εάν η Γερουσία τελικά ψηφίσει το νομοσχέδιο, το πακέτο θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Με τη συνδρομή ορισμένων Δημοκρατικών γερουσιαστών -που αψήφησαν τη «γραμμή» του κόμματος-οι Ρεπουμπλικανοί συμφώνησαν να ψηφίσουν τον Δεκέμβριο την παράταση των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του Affordable Care Act.

Οι επιδοτήσεις, που βοηθούν τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα να πληρώσουν για ιδιωτική ασφάλιση υγείας και πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους, αποτέλεσαν προτεραιότητα των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον.

Η ψηφοφορία για την προώθηση του νομοσχεδίου πέρασε με διαφορά 60-40, το ελάχιστο που απαιτείται για να ξεπεραστεί η παρακώλυση της Γερουσίας.

«Φαίνεται ότι πλησιάζουμε πολύ στο τέλος του shutdown», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν από την ψηφοφορία.

Το νομοσχέδιο θα απαγορεύει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να απολύουν υπαλλήλους μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, μια νίκη για τα συνδικάτα των ομοσπονδιακών εργαζομένων και τους συμμάχους τους, ενώ θα καθυστερήσει την εκστρατεία του Τραμπ για τη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία, περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες εργάζονταν για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Τουλάχιστον 300.000 υπάλληλοι αναμένεται να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους λόγω της προσπάθειας του Τραμπ να μειώσει το προσωπικό.

Θα παρέχει επίσης αναδρομικές αμοιβές σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των μελών του στρατού, των συνοριοφυλάκων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η συμφωνία μεσολάβησε από δύο Δημοκρατικούς του Νιου Χάμσαϊρ, τις γερουσιαστές Μάγκι Χασάν και Τζέιν Σαχίν, και τον Άνγκους Κινγκ, έναν ανεξάρτητο από το Μέιν. Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός της Βουλής, ψήφισε κατά του μέτρου.

«Για πάνω από ένα μήνα, έχω καταστήσει σαφές ότι οι προτεραιότητές μου είναι τόσο η επαναλειτουργία της κυβέρνησης όσο και η επέκταση των ενισχυμένων φορολογικών πιστώσεων για ασφάλιστρα του ACA. Αυτή είναι η καλύτερη πορεία για την επίτευξη και των δύο στόχων», έγραψε η Σαχίν στο X.

Πολλοί Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο παρακολούθησαν με δυσαρέσκεια την εξέλιξη της συμφωνίας.

Η Κυριακή σηματοδότησε την 40η ημέρα του shutdown, το οποίο έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και έχει επηρεάσει τη διατροφική βοήθεια, τα πάρκα και τα ταξίδια, ενώ η έλλειψη προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας απειλεί να διαταράξει τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης περιόδου των διακοπών του Thanksgiving στα τέλη του μήνα (27 Νοεμβρίου).

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι οι αυξανόμενες επιπτώσεις του shutdown ώθησαν τη Βουλή προς μια συμφωνία.

Εάν η κυβέρνηση παραμείνει κλειστή για πολύ περισσότερο, η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να γίνει αρνητική το τέταρτο τρίμηνο, ειδικά εάν οι αεροπορικές μετακινήσεις δεν επιστρέψουν στα κανονικά επίπεδα μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, προειδοποίησε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ στο CBS.

Οι διαμάχες στο Καπιτώλιο ξέσπασαν όταν ο Τραμπ πίεσε και πάλι την Κυριακή να αντικατασταθούν οι επιδοτήσεις για τις αγορές ασφάλισης υγείας του Affordable Care Act με άμεσες πληρωμές σε ιδιώτες.

Οι επιδοτήσεις, που συνέβαλαν στο να διπλασιαστεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο ACA σε 24 εκατομμύρια από την εφαρμογή τους το 2021, βρίσκονται στο επίκεντρο του shutdown. Οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα μόνο μετά την αποκατάσταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ κατέκρινε τις επιδοτήσεις ως «κερδοφόρες για τις εταιρείες ασφάλισης υγείας και καταστροφικές για τον αμερικανικό λαό», απαιτώντας παράλληλα τα κεφάλαια να αποστέλλονται απευθείας στα άτομα για να αγοράσουν οι ίδιοι την κάλυψή τους. «Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ και με τα δύο κόμματα για την επίλυση αυτού του προβλήματος μόλις ανοίξει η κυβέρνηση», έγραψε ο Τραμπ.

Οι Αμερικανοί που αγοράζουν ασφαλιστικά προγράμματα Obamacare για το 2026 αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο υπερδιπλασιασμό των μηνιαίων ασφαλίστρων, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών στον τομέα της υγείας, καθώς οι επιδοτήσεις της πανδημικής περιόδου λήγουν στο τέλος του έτους. Ωστόσο, η περίοδος εγγραφής στο ACA διαρκεί έως τις 15 Ιανουαρίου, γεγονός που θα δώσει χρόνο για νομοθετική προσπάθεια παράτασης των πιστώσεων για το επόμενο έτος.