Νέα κέρδη στη Wall Street με οδηγό τις τεχνολογικές μετοχές

Με άνοδο κινούνται τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι γερουσιαστές έκαναν ένα κρίσιμο βήμα προς μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της διακοπής της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,05% στις 6.799,25 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 1,74%, στις 23.405,153 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 0,3%, στις 47.127,83 μονάδες.

Οι Nvidia, Broadcom και άλλες εταιρείες - ηγέτες της ανοδικής αγοράς Τεχνητής Νοημοσύνης οδήγησαν τα κέρδη, καθώς το ενδεχόμενο τέλος του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης έθεσε τους επενδυτές ξανά σε διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Να σημειωθεί ότι αυτές οι μετοχές οδήγησαν την ευρύτερη αγορά σε πτώση την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές της Wall Street ανησυχούσαν για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Microsoft καταγράφουν άνοδο κατά περισσότερο από 1%, σε ρυθμό που θα διακόψει την οκταήμερη πτωτική πορεία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της μετοχής από το 2011.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις των νομοθετών για την ψήφιση ενός ομοσπονδιακού νομοσχεδίου χρηματοδότησης που θα τερματίσει το shutdown. Πρόκειται για ένα διαδικαστικό μέτρο που επιτρέπει την πραγματοποίηση άλλων ψηφοφοριών για τη συμφωνία το οποίο εγκρίθηκε σήμερα, Δευτέρα, με τουλάχιστον 60 ψήφους υπέρ, αφού οκτώ γερουσιαστές της Δημοκρατικής παράταξης διαχώρισαν τη θέση τους από την ηγεσία του κόμματος για να υποστηρίξουν τη συμφωνία.

Η συμφωνία θα επαναλειτουργήσει την κυβέρνηση τον Ιανουάριο και θα ανατρέψει μερικές από τις πρόσφατες μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Περιλαμβάνει επίσης μελλοντικές προστασίες για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παράταση των πιστώσεων ACA, ένα βασικό σημείο διαφωνίας για τους περισσότερους Δημοκρατικούς, αλλά θα απαιτήσει ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις τον Δεκέμβριο.

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τελική ψηφοφορία στη Γερουσία για το νομοσχέδιο χρηματοδότησης, ακολουθούμενη από ψήφιση από τη Βουλή.

Οι ανησυχίες για το κλείσιμο της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει το καταναλωτικό κλίμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, λίγο πάνω από το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Λόγω του κλεισίματος, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν δημοσιεύουν πλέον πολλές σημαντικές οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και του Δείκτη Τιμών Παραγωγού, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να δημοσιευθούν αυτήν την εβδομάδα.

«Καθώς το κλείσιμο έχει όλο και πιο αρνητικό αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία, η λήξη του είναι προφανώς θετική, αλλά συμβαίνει επίσης σε μια εποχιακά ευνοϊκή περίοδο του έτους, με πολλούς να θεωρούν την ψήφο 60-40 χθες το βράδυ ως πράσινο φως για την έναρξη της ετήσιας ανάκαμψης», δήλωσε ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Adam Crisafulli. «Δεν είμαστε έτοιμοι να δηλώσουμε ότι όλα είναι εντάξει ακόμα – το κλείσιμο της κυβέρνησης ήταν μόνο ένας από τους τρεις παράγοντες που επηρέασαν το κλίμα».

Το κλείσιμο της κυβέρνησης ενέτεινε την ανησυχία στην αγορά, παράλληλα με τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Την περασμένη εβδομάδα, ο Nasdaq Composite σημείωσε τη χειρότερη εβδομάδα του από την πτώση που προκάλεσαν οι δασμοί τον Απρίλιο, χάνοντας περίπου 3%. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow έχασαν περισσότερο από 1% στην εβδομαδιαία περίοδο.