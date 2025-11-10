Η ελβετική τράπεζα UBS αναμένει ότι ο δείκτης S&P 500 θα αυξηθεί στις 7.500 μονάδες το επόμενο έτος, ενισχυμένος από περίπου 14% αύξηση των εταιρικών κερδών, σχεδόν τα μισά εκ των οποίων θα προέλθουν από τις τεχνολογικές μετοχές.

Σύμφωνα με το Investing, η πρόβλεψη βασίζεται σε αυτό που η UBS περιγράφει ως «μια ιστορία δύο μισών» για την παγκόσμια οικονομία: Βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που θα δώσουν τη θέση τους σε ισχυρότερη ανάπτυξη προς τα τέλη του 2026.

Σε σημείωμα προς επενδυτές τη Δευτέρα, οι αναλυτές της UBS ανέφεραν ότι η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιταχύνει το 2026, καθώς βελτιώνεται η εμπιστοσύνη και η δημοσιονομική τόνωση αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Ωστόσο, στους επόμενους μήνες, η τράπεζα εκτιμά ότι οι ΗΠΑ και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια περίοδο επιβράδυνσης, με τους δασμούς να συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές και τις εξαγωγές.

Η UBS προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγηθούν της παγκόσμιας χρηματιστηριακής απόδοσης, με περίπου 10% ετήσιες αποδόσεις για την αμερικανική αγορά. Τα κέρδη αναμένεται να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανόδου του S&P 500, σε αντίθεση με την αξιολόγηση, που θα έχει μικρή ή αρνητική συνεισφορά.

«Η συμβολή από την αποτίμηση πιθανότατα θα είναι ελαφρώς αρνητική», σημείωσαν οι αναλυτές, προσθέτοντας όμως ότι οι κίνδυνοι για τα πολλαπλάσια κερδών και την αγορά γενικότερα κλίνουν προς την ανοδική πλευρά, λόγω των συνεχιζόμενων εισροών κεφαλαίων.

Η UBS αναμένει ότι το ράλι θα επεκταθεί πέρα από τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

«Αναμένουμε διεύρυνση του ράλι προς τις πιο κυκλικές και χαμηλότερης ποιότητας μετοχές», ανέφερε η τράπεζα, μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης στις αρχές του έτους.

Παρότι η Ευρώπη και οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται επίσης να καταγράψουν ικανοποιητικά κέρδη και αποδόσεις περίπου 8%, η UBS θεωρεί ότι θα υποαποδώσουν ελαφρώς έναντι των αμερικανικών μετοχών.

Η τράπεζα κατέληξε ότι η σχέση κινδύνου-απόδοσης είναι ευνοϊκότερη στις μετοχές σε σχέση με τα ομόλογα, επιβεβαιώνοντας την προτίμησή της προς τις μετοχές ενόψει του 2026.