Μίραν (Fed): «Βλέπει» περαιτέρω μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Το μέλος Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίραν, τάχθηκε τη Δευτέρα υπέρ περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων ως μέσου για την αποτροπή μιας πιθανής μελλοντικής οικονομικής επιβράδυνσης.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας επιβεβαίωσε την πεποίθησή του ότι η Fed θα πρέπει να προχωρήσει σε ακόμη ταχύτερο ρυθμό από τις παραδοσιακές μειώσεις κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Υποστήριξε, όπως και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, ή μισό ποσοστό, αν και δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον χαλάρωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

«Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να λάβουμε στοιχεία που θα με κάνουν να αλλάξω γνώμη από τώρα μέχρι τότε», δήλωσε ο Miran. «Αλλά αν δεν προκύψουν νέες πληροφορίες που θα με κάνουν να αναθεωρήσω τις προβλέψεις μου, κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα, ναι, θα έλεγα ότι 50 είναι το κατάλληλο, όπως και στο παρελθόν, αλλά τουλάχιστον 25».

Παρά την πίεση του Μίραν για μεγαλύτερες κινήσεις, η FOMC τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο επέλεξε μειώσεις κατά ένα τέταρτο του σημείου. Ο Μίραν ψήφισε κατά και των δύο κινήσεων, αλλά κανένας από τους συναδέλφους του δεν τον ακολούθησε. Ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιντ, ψήφισε «όχι» τον Οκτώβριο, αλλά μόνο επειδή δεν ήθελε μειώσεις.

Αν και υπήρξαν μόνο δύο ψήφοι κατά της μείωσης του Οκτωβρίου, δημόσιες δηλώσεις από πολλούς αξιωματούχους έδειξαν μεγάλη διασπορά απόψεων μεταξύ των αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναφέρθηκε στις διαφωνίες στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, στην οποία ανέφερε ότι μια άλλη μείωση τον Δεκέμβριο δεν είναι δεδομένη. Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν εκφράσει δισταγμό, αλλά με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο της Fed του 2%, ενώ άλλοι που τάσσονται υπέρ της μείωσης των επιτοκίων φοβούνται περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Ο Μίραν δήλωσε ότι η μη συνέχιση της χαλάρωσης θα ήταν κοντόφθαλμη. «Αν δημιουργείτε δεδομένα για το τι, αν δημιουργείτε πολιτική για το τι είναι τα δεδομένα τώρα, κοιτάζετε προς τα πίσω, γιατί θα χρειαστούν 12 έως 18 μήνες για να επηρεάσει αυτό την οικονομία. Επομένως, πρέπει να δημιουργήσετε πολιτική τώρα με βάση το πού πιστεύετε ότι θα βρίσκεται η οικονομία σε ένα έως ενάμιση χρόνο από τώρα».